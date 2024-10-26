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В Днепре чудом спасли женщину из-под завалов дома: количество жертв от удара РФ возросло

Руслана Заклинская
26 октября 2024, 18:57обновлено 26 октября, 19:40
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В Днепре возросло количество погибших в результате ракетного удара России, сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В Днепре чудом спасли женщину из-под завалов дома: количество жертв от удара РФ возросло
В Днепре из-под завалов дома чудом спасли женщину / Коллаж: Главред, фото: Днепропетровская ОВА

Главное:

  • В Днепре в результате российского удара погибли пять человек, еще 21 человек пострадал
  • Из-под завалов дома чудом спасли женщину
  • Поисково-спасательная операция завершилась

В Днепре количество погибших возросло до пяти, пострадал 21 человек. Спасатели чудом вытащили живой женщину из-под завалов дома, по которому РФ нанесла ракетный удар. Определить местонахождение потерпевшей помогла "минута тишины", во время которой спасатели услышали стук. Об этом рассказал заместитель начальника по реагированию на чрезвычайные ситуации ГСЧС Днепропетровщины Сергей Коринный.

"Действительно чудом. Мы применили "минуту тишины". Она как раз дала положительный результат: мы услышали звуки похлопываниями по металлическому предмету и определили основное место для разбора завала", - рассказал Коринный.

видео дня

По его словам, спасатели около часа разбирали завалы, чтобы освободить женщину. Она была зажата между матрасом кровати и металлическим элементом. Только благодаря мягкому матрасу женщина выжила.

"Видели только одну руку, общались с ней, и потихоньку пошли, пошли, и достали ее", - рассказал чрезвычайник.

Сейчас в Днепре продолжается поисково-спасательная операция.

"Мы точно не знаем количество людей, от жителей информация разная. Поэтому операция продолжается", - подчеркнул Коринный.

  • Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня
    Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня Фото: ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня
    Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня Фото: ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня
    Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня Фото: ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня
    Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня Фото: Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня
    Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня Фото: Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня
    Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня Фото: Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня
    Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня Фото: Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня
    Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня Фото: ГСЧС Украины, Днепропетровская ОВА
  • Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня
    Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня Фото: Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня
    Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня Фото: Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня
    Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня Фото: Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня
    Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня Фото: Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня
    Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня Фото: Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня
    Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня Фото: Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня
    Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня Фото: Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня
    Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня Фото: ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня
    Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня Фото: ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня
    Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня Фото: Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня
    Наслідки удару РФ по Дніпру 26 жовтня Фото: Дніпропетровська ОВА

Что известно о погибших и пострадавших

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что количество жертв и пострадавших в Днепре возросло. В результате российского ракетного удара по погибло пять человек.

"Увеличилось количество погибших в Днепре. На сейчас их пятеро. Из-под завалов спасатели достали тело мужчины. Соболезнования родным всех жертв российского террора", - написал он.

Также 21 человек получил ранения, из которых 7 попали в больницу. Среди пострадавших дети: девушки 8 и 16 лет и двое 17-летних парней. Состояние одного 17-летнего парня оценивается как тяжелое.

"В городе повреждены более двух десятков многоквартирных домов. Один разрушен и еще один - аварийный. Для временного ремонта владельцам изуродованных домов выдают стройматериалы", - отметил Лысак.

Обновлено 19:40: По его словам, около 19.30 в Днепре завершилась поисково-спасательная операция.

"К сожалению, 5 человек погибли из-за атаки. Жизнь не вернешь... Искренние соболезнования тем, кто потерял близких", - написал Лысак.

Кто такой Сергей Лысак?

Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА.

Министр внутренних дел Игорь Клименко ранее сообщил, что во время ночного удара по жилому дому в Днепре погибли жена и дочь полицейского. К счастью, младшую дочь следователя удалось спасти.

Кто такой Игорь Клименко?

Игорь Владимирович Клименко - государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год - глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

  • Последствия удара РФ по Днепру вечером 25 октября 2024 года
    Последствия удара РФ по Днепру вечером 25 октября 2024 года ГСЧС Украины, Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара РФ по Днепру вечером 25 октября 2024 года
    Последствия удара РФ по Днепру вечером 25 октября 2024 года ГСЧС Украины, Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара РФ по Днепру вечером 25 октября 2024 года
    Последствия удара РФ по Днепру вечером 25 октября 2024 года ГСЧС Украины, Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара РФ по Днепру вечером 25 октября 2024 года
    Последствия удара РФ по Днепру вечером 25 октября 2024 года ГСЧС Украины, Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара РФ по Днепру вечером 25 октября 2024 года
    Последствия удара РФ по Днепру вечером 25 октября 2024 года ГСЧС Украины, Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара РФ по Днепру вечером 25 октября 2024 года
    Последствия удара РФ по Днепру вечером 25 октября 2024 года ГСЧС Украины, Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара РФ по Днепру вечером 25 октября 2024 года
    Последствия удара РФ по Днепру вечером 25 октября 2024 года ГСЧС Украины, Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара РФ по Днепру вечером 25 октября 2024 года
    Последствия удара РФ по Днепру вечером 25 октября 2024 года ГСЧС Украины, Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара РФ по Днепру вечером 25 октября 2024 года
    Последствия удара РФ по Днепру вечером 25 октября 2024 года ГСЧС Украины, Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара РФ по Днепру вечером 25 октября 2024 года
    Последствия удара РФ по Днепру вечером 25 октября 2024 года ГСЧС Украины, Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара РФ по Днепру вечером 25 октября 2024 года
    Последствия удара РФ по Днепру вечером 25 октября 2024 года ГСЧС Украины, Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара РФ по Днепру вечером 25 октября 2024 года
    Последствия удара РФ по Днепру вечером 25 октября 2024 года ГСЧС Украины, Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара РФ по Днепру вечером 25 октября 2024 года
    Последствия удара РФ по Днепру вечером 25 октября 2024 года ГСЧС Украины, Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара РФ по Днепру вечером 25 октября 2024 года
    Последствия удара РФ по Днепру вечером 25 октября 2024 года ГСЧС Украины, Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара РФ по Днепру вечером 25 октября 2024 года
    Последствия удара РФ по Днепру вечером 25 октября 2024 года ГСЧС Украины, Днепропетровская ОВА

Удар РФ по Днепру и Киеву 25 октября - что известно

Напомним, вечером 25 октября россияне запустили баллистические ракеты из Крыма по Днепру. В результате атаки повреждена жилая застройка и одно из медучреждений.

Также 25 октября РФ ударила БпЛА по жилому дому в Киеве. В доме в Соломенском районе столицы повреждены квартиры с 17 по 21 этаж, погибла 15-летняя девочка.

Утром 26 октября в КГВА рассказали, что РФ ночью более 7 часов атаковала Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетные удары российских оккупантов, которые состоялись вечером 25 октября и ночью 26 октября. Он сообщил, что пострадали Киев, Днепр, Сумщина, Хмельницкая область и другие регионы. В результате атак в Днепре повреждена больница имени Мечникова и жилые дома.

Как сообщал Главред, российские ударные БПЛА используют новую тактику для атак на украинские города, в частности на Киев. Представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов сообщил, что дроны атакуют волнами, заставляя украинские мобильные группы маневрировать и создавая "коридоры" для следующих атак.

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