В Днепре девочка после школы просила на морозе деньги себе на лекарства

В больнице осмотрели ребенка и заподозрили у нее не только бронхит, но и пневмонию.
В Днепре 10-летняя девочка на морозе стояла и собирала себе деньги на лекарства от кашля. Как сообщают в патрульной полиции области, случайный прохожий отвез девочку в больницу.
"Замерзшую девочку, которая попрошайничала, заметил прохожий и обратился в полицию. Потом он отвез ребенка в больницу, потому что девочка сильно кашляла", - говорится в сообщении.
Через некоторое время полицейские пообщались с девочкой и выяснили, что она пришла из школы домой и увидела там свою нетрезвую мать. После этого ребенок пошел в магазин и аптеку, ведь заболел и плохо себя чувствовал.
Поскольку у ребенка не было денег, он начал просить милостыню у прохожих.
В больнице осмотрели ребенка и заподозрили у нее не только бронхит, но и пневмонию. Поэтому девочку госпитализировали.
"Патрульные вызвали работника ювенальной превенции для фиксирования указанного факта. Мать ребенка сообщили о местонахождении ее дочери. В дальнейшем делом будет заниматься ювенальная превенция", - сообщили патрульные.
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Как ранее сообщали, во Львове полуторагодовалый малыш заблокировался в мамином автомобиле вместе с ключами внутри. Для того чтобы вызволить ребенка, маме пришлось ехать домой за вторым комплектом, а за малышом присматривали патрульные.
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