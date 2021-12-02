В Днепре девочка после школы просила на морозе деньги себе на лекарства

Ребенок просила деньги себе на лекарства / патрульная полиция

В Днепре 10-летняя девочка на морозе стояла и собирала себе деньги на лекарства от кашля. Как сообщают в патрульной полиции области, случайный прохожий отвез девочку в больницу.

"Замерзшую девочку, которая попрошайничала, заметил прохожий и обратился в полицию. Потом он отвез ребенка в больницу, потому что девочка сильно кашляла", - говорится в сообщении.

Через некоторое время полицейские пообщались с девочкой и выяснили, что она пришла из школы домой и увидела там свою нетрезвую мать. После этого ребенок пошел в магазин и аптеку, ведь заболел и плохо себя чувствовал.

Поскольку у ребенка не было денег, он начал просить милостыню у прохожих.

В больнице осмотрели ребенка и заподозрили у нее не только бронхит, но и пневмонию. Поэтому девочку госпитализировали.

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"Патрульные вызвали работника ювенальной превенции для фиксирования указанного факта. Мать ребенка сообщили о местонахождении ее дочери. В дальнейшем делом будет заниматься ювенальная превенция", - сообщили патрульные.

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Как ранее сообщали, во Львове полуторагодовалый малыш заблокировался в мамином автомобиле вместе с ключами внутри. Для того чтобы вызволить ребенка, маме пришлось ехать домой за вторым комплектом, а за малышом присматривали патрульные.

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