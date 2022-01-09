В Днепропетровской области 9-летние мальчики нашли петарду и взорвали ее: дети сильно обожглись

В Днепропетровской области 9-летние мальчики нашли петарду и взорвали ее / коллаж Униан, Pixabay

В Покрове в Днепропетровской области 9-летние мальчики нашли предмет, похожий на петарду. Свою находку дети сразу подожгли. В результате чего они получили сильные ожоги.

Как сообщает Информатор, происшествие случилось днем 8 января. Дети подожгли опасный предмет, и из него сразу вырвалось пламя.

Отмечается, что у одного из мальчиков повреждены руки и лицо. С ожогами 2—3 степени его госпитализировали в детскую областную больницу в Днепре.

Второй ребенок получил ожоги второй степени. Сейчас он находится дома.

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

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