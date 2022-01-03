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Зеленского просят запретить феерверки и петарды в Украине, а нарушителей штрафовать

3 января 2022, 00:01

Также предложено закрыть все магазины пиротехники.

Зеленского просят запретить феерверки и петарды в Украине / коллаж Главред

В Украине предложили ввести запрет на использование петард, фейерверков и других пиротехнических изделий.

Соответственная петиция зарегистрирована на сайте президента Украины.

Автор обращения также предлагает закрыть все магазины пиротехники.

"Пиротехнические изделия взрываются прямо возле жилых помещений, на детских площадках, непосредственно на площадях, где празднуют люди. Очень много свидетельств страшных последствий этих развлечений. Тяжелые травмы получают сами "подрывники" - выбитые глаза, искалеченные руки и т.д. Наши фронтовики часто получают тяжелые стрессы при этих взрывах. Страдают старики и маленькие дети", - говорится в тексте петиции.

Читайте такжеВ Киеве зажгли огоньки на главной елке страныТакже автор обращения к президенту утверждает, что любые уговоры не использовать пиротехнические средства во время празднований наталкиваются, как правило, на агрессию и хамство со стороны "подрывников".

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"Исходя из всего вышеизложенного, мы понимаем, что в таком случае должен работать закон. Мы предлагаем законодательно запретить ввоз, продажу и использование любых пиротехнических средств", - подытожила инициатор петиции.

Ранее сообщалось, что в Запорожье салют попал девушке в лицо. Как сообщают СМИ, на Хортице нетрезвые мужчины запускали салют, но не закрепили пиротехнику как следует.

Пострадавшей прямо на месте оказали первую помощь правоохранители.

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Автор: Сергей Кущ
viber
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