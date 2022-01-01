В Польше петарда повредила глаз 25-летнему украинцу

Украинца срочно госпитализировали / socportal.info

В польском городе Калиш в канун Нового года петарда попала в глаза 25-летнему украинцу. Он попал в больницу.

Как сообщает portalsamorzadowy.pl, со ссылкой на слова спикера городской больницы Павла Гавронского, у мужчины диагностированы тяжелые травмы.

Медики не гарантируют, что смогут сохранить мужчине глаз.

"У гражданина Украины рваная рана веки. Медики пытаются спасти мужчине глаз", - рассказал Гавронский.

Также известно, что травмы украинец получил из-за неудачного запуска петарды.

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Напомним, ветеринары перечислили способы, как уберечь собаку от взрыва пиротехники. Эксперты утверждают, что шумные выхлопы могут не только покалечить, но и убить животных.

Между тем, в столице использование пиротехники строго запрещено. А вот в Польше в этом году местным жителям позволили запускать фейерверки. К такому решению власти пришли из-за жестких карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса. В частности, в стране не работают развлекательные заведения.

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