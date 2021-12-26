"Крала, а сожитель прятал": в Польше украинка на гигантскую сумму обворовала склад

Женщина выносила из склада Amazon под одеждой ценные вещи ‒ бижутерию и электронику. Причем на протяжении месяца, а ее сожитель стерег украденное.
В Свебодзине (Польша) 35-летняя украинка обворовала на кругленькую сумму склад, на котором работала. Об этом сообщает портал местной полиции.
Как подозревают польские копы, украинка обворовывала склад, а ее 33-летний сожитель хранил все украденное. В течение месяца заробитчанка совершила несколько краж со склада, где работала и вынесла товара более 100 тысяч злотых (почти 670 тысяч гривен).
Женщина выносила из склада Amazon под одеждой ценные вещи ‒ бижутерию и электронику. Воровку вычислили, в том числе благодаря камерам наблюдения на рабочем месте. Задержали ее "на горячем", когда она под одеждой снова пыталась вынести товар.
Женщине и ее сожительнице, также гражданину Украины, который помогал скрывать краденое, сообщили о подозрении. Им грозит до пяти лет тюремного заключения. Обоим по решению суда объявили о запрете на выезд из Польши и изъяли паспорта.
Читайте такжеВ Польше местные сожгли хостел, где жили украинские заробитчане – фото
Напомним, ранее в Польше после долгих поисков в районе озера Нововарпенское обнаружили тела двух пропавших без вести мужчин заробитчан из Украины.
Как сообщают польские полицейские, двух мужчин (31-летнего и 36-летнего возраста) искали еще с 18 мая 2020 года. Тогда они отправились на лодке в магазин, но на обратном пути через озеро исчезли. Затопленная лодка позже была обнаружена в озере в начале нынешней недели.
Другие новости:
- Чувство безопасности под угрозой: в Польше начались протесты из-за смерти украинского заробитчанина
- Украине грозят отменой безвиза с Евросоюзом: эксперт раскрыл сценарий для заробитчан
- "Называл погаными и свиньями": в Чехии умер заробитчанин, которого избил охранник ночного клуба