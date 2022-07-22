В ГУР раскрыли вероятный сценарий наступления РФ на Одессу и назвали сроки

РФ может попытаться захватить Одессу / Фото Reuters

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов не исключил вероятных попыток наступления российских оккупантов на Одессу в будущем.

Как подчеркнул он в эфире национального телемарафона, Украина будет реагировать на это военным путем.

"Дурак мыслью богатеет. Планы у них такие есть. Планы и у нас какие-то есть. Что будет – покажет только время. Как я говорил раньше, и повторюсь сейчас, все наши вопросы решим только мы сами исключительно военным путем. Путем силы", - подчеркнул глава ГУР.

По его словам, украинская власть нацелена на то, чтобы восстановить контроль на всей территорией страны.

"Будем восстанавливать нашу территориальную целостность по состоянию на 1991 год. Ничего другого не будет. А РФ будет пытаться делать свои действия, поскольку они - страна-агрессор, страна-оккупант. Это для них естественно, но у них ничего не получится", - отметил Буданов.

При этом, отвечая на вопрос о том, изменились ли военные цели оккупантов в Украине, как об этом ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Буданов ответил: "Цель вооруженной агрессии РФ против Украины абсолютно не изменилась и не изменится. Она (Россия – ред.) преследует единственную цель – уничтожение украинской государственности. И РФ будет делать всё для того, чтобы Украина исчезла как геополитическая реальность. Это их основная цель. И очень завуалированно, но именно об этом и говорил Лавров".

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Удар РФ по Одессе

Напомним, ранее РФ нанесла удар по Одессе. В городе раздались мощные взрывы.

В ночь на 19 июля оккупанты нанесли ракетный удар по поселку в Одесской области, в результате чего 6 человек были травмированы. В тот же день вечером оккупанты нанесли повторный удар по этому же поселку, в результате загорелось складское помещение.

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