В Харькове вспыхнул многоквартирный дом, погиб человек

В Харькове сегодня вечером случился смертельный пожар.
В четверг вечером, 24 сентября, в Харькове вспыхнул двухэтажный многоквартирный дом, во время тушения возгорания найдена жертва.
Пожар в Харькове произошел в 18:10 по адресу ул. Конторская, 18, возгорание возникло на втором этаже дома, а потом огонь перебросился на чердак и крышу, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным ГСЧС, огонь охватил площадь 200 квадратных метров. Возгорание локализовали в 19:47, его причина выясняется.
К тушению пожара привлекались 56 сотрудников Госслужбы, также задействовали 16 единиц техники.
- Справка. В Харькове дом, который находится по адресу ул. Конторская, 18, был построен в 1917 году.
- Дом не рассчитан на большое количество квартир, в нем их всего восемь.
Автор: Екатерина Присяжнюк