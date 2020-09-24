В Харькове вспыхнул многоквартирный дом, погиб человек

В Харькове произошел пожар в многоквартирном доме, есть жертва / Скриншот с dsns.gov.ua

В четверг вечером, 24 сентября, в Харькове вспыхнул двухэтажный многоквартирный дом, во время тушения возгорания найдена жертва.

Пожар в Харькове произошел в 18:10 по адресу ул. Конторская, 18, возгорание возникло на втором этаже дома, а потом огонь перебросился на чердак и крышу, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, огонь охватил площадь 200 квадратных метров. Возгорание локализовали в 19:47, его причина выясняется.

К тушению пожара привлекались 56 сотрудников Госслужбы, также задействовали 16 единиц техники.

В Харькове произошел пожар в многоквартирном доме, есть жертва / Скриншот с dsns.gov.ua