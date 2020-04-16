С крыши капал металл: в Харькове горел самый большой рынок Украины

Пострадавших в результате пожара в Харькове нет / telegram

В ночь на четверг, 16 апреля, в Харькове вспыхнул масштабный пожар – горел самый большой рынок в Украине Барабашово. Площадь возгорания составляла 200-250 "квадратов", а боролись с огнем спасатели на 11 автоцистернах.

О пожаре в торговых помещениях ТРЦ Барабашово охранники сообщили в 2:50. Возгорание возникло в магазинах, расположенных в районе троллейбусной остановки.

"Был сильный взрыв, вспышка, после началось очень интенсивное горение. Температура была такой, что с крыши капал металл. Выгорел один торговый модуль с магазинами, огнем также зацепило соседний. Здание с начала карантина было обесточено", - пишет NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В 3.22 спасатели приостановили распространение огня, в 4.31 пожар ликвидировали полностью. Пострадавших в результате пожара нет. Об этом сообщил секретарь Главуправления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Предварительной причиной возгорания считают технические причины и неосторожное обращение с огнем. Также специалисты рассматривают версию поджога, поскольку пожар начался в отдельном двухэтажном здании на улице Амурской. В соседних помещениях сработали системы локального тушения пожара, что и помогло избежать более масштабных последствий.

Напомним, в Чернобыльской зоне в Киевской области вспыхнул масштабный пожар, сгорело много полесских сел, уничтожены советские базы отдыха.