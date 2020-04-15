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Пожар в Чернобыле уничтожил два села

15 апреля 2020, 00:31

Пострадала также территория детского лагеря.

Два села сгорели во время пожара в Чернобыле / Фото: Facebook/Александр Сирота

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения удалось загасить, однако огонь уничтожил два села - Кривая Гора и Иловниця.

"Вернулся из Рассохи. В том направлении ситуация контролируется, единичные очаги тления. Плохие новости: Иловниця все. Кривая Гора все – информация от ДСНС", – сообщил в Facebook глава Общественного совета по управлению зоной отчуждения Александр Сирота.

Отмечается, что серьезно пострадала в результате пожара территория детского лагеря Сказочный. Огонь не затронул корпуса, но полностью сгорела зона отдыха для родителей.

По словам Сироты, пожар в Чернобыле удалось загасить и по остальным направлениям ситуация относительно стабилизировалась.

/ Фото: Facebook/Александр Сирота
/ Фото: Facebook/Александр Сирота
/ Фото: Facebook/Александр Сирота

Напомним, экологи бьют тревогу и заявляют, что на восстановление уникальной растительности и популяции животных в лесах Чернобыльской зоны отчуждения понадобится не менее 20-30 лет.

Как ранее сообщалось, спасатели до сегодняшнего дня продолжали ликвидацию лесного пожара, при этом они уточнили, что радиационный фон не превышен.

Также NASA опубликовала на своем официальном сайте фотографии Чернобыльской зоны из космоса.

новости Украины пожар в Чернобыле
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