В Индии вылечившихся от COVID-19 атакует опасный "черный" грибок

В период с декабря по февраль в пяти городах − Мумбаи, Бангалор, Хайдарабад, Дели и Пуна − медики зафиксировали 58 случая заражения "черным грибком".
В Индии коллектив ученых объявил о целой серии случаев, которые связаны с редкой инфекцией (также называемой "черным грибком"). Как сообщает BBC, инфекцию обнаружили среди выздоравливающих и выздоровевших пациентов с коронавирусом COVID-19.
В субботу утром офтальмолог из Мумбаи оперировал 25-летнюю женщину, которая выздоровела от коронавируса три недели назад. Во время операции он вставил ей трубку в нос и удалил ткани, которые были инфицированы мукормикозом − редкой, но опасной грибковой инфекцией. Как говорят медики, данная инфекция весьма агрессивна и способна поражать нос, глаза, а иногда даже мозг.
В Мумбае медику пришлось пациентке удалить глаз, чтобы спасти жизнь.
К слову, в период с декабря 2020 года по февраль 2021 года в пяти городах − Мумбаи, Бангалор, Хайдарабад, Дели и Пуна − сообщили о 58 случаях заражения "черным грибком". Большинство пациентов заразились через 12-15 дней после выздоровления от коронавируса.
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