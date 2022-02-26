В Ирпень зашли российские спецназовцы, которые выдают себя за украинцев – местная тероборона

Россияне заходят в дома местных жителей, выдавая себя за защитников города.
В Ирпень под Киевом зашли российские спецназовцы. Защитникам города пока не удалось их обнаружить.
При этом они представляются местной территориальной обороной. Об этом сообщил представитель теробороны Ирпеня Борис Балмасов в видеообращении к местным жителям.
По его словам, уже были случаи, когда такие самозванцы заходили в жилье к людям.
"Я знаю, что уже были случаи – они заходят к людям в помещения, в дома и говорят, что это тероборона. На самом деле мы не используем чужие дома и автомобили. Обо всех таких случаях сообщайте сразу", – сказал Балмасов.
Также он отметил, что на все такие случаи будет реагировать территориальная оборона города.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство не сложит оружие, и призвал украинцев не верить фейкам, которые распространяют в сети интернет.
Сообщалось, что со стороны Вышгорода на Киевщине движется колонна из 100 единиц бронетехники.
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