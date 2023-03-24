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В Ивано-Франковске СБУ задержала фанатку "русского мира", балдевшую от Кадырова с "Моторолой"

24 марта 2023, 09:58
Во время обыска, как говорят сотрудники СБУ, подозреваемая пыталась уничтожить свой смартфон прямо на месте обыска.
СБУ, Франек
Женщина тщательно старалась повторять все тезисы пропагандистов / коллаж фото facebook.com/SecurSerUkraine

СБУ разоблачила в Ивано-Франковске женщину-пропутинского агитатора, которая вела пророссийскую агитацию в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники". Об этом сообщает в Главке СБУ по региону.

Пропагандисткой оказалась жительница Ивано-Франковска 1960 года рождения − медик по специальности. В своих сообщениях в Сети она позиционировала кровавую войну, которую путинский режим развязал против Украины как "освободительную". Более того, украинские власти и западных союзников нашей страны она обвиняла в "боевых действиях против мирного населения".

В целом, она тщательно старалась повторять все тезисы пропагандистов страны-агрессора – к примеру, считала "классным" убийство россиянами бойцов ВСУ и обещание чеченского диктатора Кадырова "сжигать шайтанов". Также она фанатела от ЧВК "Вагнера" и восхищалась боевиками Александром Захарченко и "Моторолой".

видео дня

  • СБУ в Ивано-Франковске задержала фанатку Кадырова и Пригожина
    СБУ в Ивано-Франковске задержала фанатку Кадырова и Пригожина сайт СБУ
  • СБУ в Ивано-Франковске задержала фанатку Кадырова и Пригожина
    СБУ в Ивано-Франковске задержала фанатку Кадырова и Пригожина сайт СБУ
  • СБУ в Ивано-Франковске задержала фанатку Кадырова и Пригожина
    СБУ в Ивано-Франковске задержала фанатку Кадырова и Пригожина сайт СБУ
  • СБУ в Ивано-Франковске задержала фанатку Кадырова и Пригожина
    СБУ в Ивано-Франковске задержала фанатку Кадырова и Пригожина сайт СБУ
  • СБУ в Ивано-Франковске задержала фанатку Кадырова и Пригожина
    СБУ в Ивано-Франковске задержала фанатку Кадырова и Пригожина сайт СБУ
  • СБУ в Ивано-Франковске задержала фанатку Кадырова и Пригожина
    СБУ в Ивано-Франковске задержала фанатку Кадырова и Пригожина сайт СБУ
  • СБУ в Ивано-Франковске задержала фанатку Кадырова и Пригожина
    СБУ в Ивано-Франковске задержала фанатку Кадырова и Пригожина сайт СБУ

Во время обыска подозреваемая пыталась уничтожить свой смартфон прямо на месте. Следователи СБУ утверждают, что собрали достаточно свидетельств ее противоправной информационной деятельности. Но расследование продолжается.

Скандалы с фанатами русского мира в Украине

62-летнюю Татьяну Дробот суд приговорил к 10 годам тюрьмы за призывы к бомбардировке украинских городов. Об этом идет речь в решении Приднепровский суда Черкасс. Женщину признали виновной в государственной измене.

Отмечается, что в начале марта 2022 года Дробот переслала по телефону своей сестре в России, а также двум своим подругам фотографии фортификационных сооружений в центре Черкасс и предложила россиянам бомбить их.

Позднее в Киеве инструктора по физическому воспитанию одной гимназий подозревала в оправдании вооруженной агрессии России против Украины и поддержке действий оккупантов.

В прокуратуре говорили - подозреваемая признавала правомерной оккупацию части территории Украины Вооруженными силами РФ. Также учительница физкультуры утверждала, что Киев является собственностью Москвы, и выражала надежду на победу РФ.

Другие новости о пропагандистах:

СБУ новости Ивано-Франковска война России и Украины
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