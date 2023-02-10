СБУ объявила о подозрении пропутинской пропагандистке Монтян

Как отмечает в СБУ, Татьяна Монтян давно находится в России и активно участвует в информационно-психологических спецоперациях российских спецслужб.

Прокремлевской пропагандистке Монтян объявили о подозрении по 4 статьям УК / коллаж фото УНИАН

Прокремлевской пропагандистке Татьяне Монтян заочно сообщили о подозрении по нескольким статьям УК. Об этом сообщают представители пресс-службы СБУ.

Как говорят офицеры спецслужбы, Монтян, находясь на территории страны-агрессора, РФ, активно участвуют в информационно-психологических спецоперациях россиян против Украины.

"Она регулярно выступает на российских телеканалах, где активно призывает к изменению государственной границы Украины и поддержке оккупационных группировок", – заявили в СБУ.

Кроме того, говорят офицеры, Монтян массово распространяет дезинформацию о ситуации в Украине через собственные каналы на YouTube и в мессенджере Telegram (в общей сложности у нее там полмиллиона подписчиков).

По данным следствия, Монтян выехала в Россию в 2021 году. С тех пор она несколько раз ездила в ОРДЛО для того, чтобы подготовить пропагандистские сюжеты в пользу путинского режима.

Следователи СБУ заочно сообщили ей о подозрении по четырем статьям УК:

действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

коллаборационная деятельность; оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины,

глорификация ее участников.

Скандалы с прокремлевскими людьми

62-летнюю Татьяну Дробот суд приговорил к 10 годам тюрьмы за призывы к бомбардировке украинских городов. Об этом идет речь в решении Приднепровский суда Черкасс. Женщину признали виновной в государственной измене.

Отмечается, что в начале марта 2022 года Дробот переслала по телефону своей сестре в России, а также двум своим подругам фотографии фортификационных сооружений в центре Черкасс и предложила россиянам бомбить их.

Позднее в Киеве инструктора по физическому воспитанию одной гимназий подозревала в оправдании вооруженной агрессии России против Украины и поддержке действий оккупантов.

В прокуратуре говорили - подозреваемая признавала правомерной оккупацию части территории Украины Вооруженными силами РФ. Также учительница физкультуры утверждала, что Киев является собственностью Москвы, и выражала надежду на победу РФ.

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