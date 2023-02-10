СБУ объявила о подозрении пропутинской пропагандистке Монтян

Прокремлевской пропагандистке Татьяне Монтян заочно сообщили о подозрении по нескольким статьям УК. Об этом сообщают представители пресс-службы СБУ.
Как говорят офицеры спецслужбы, Монтян, находясь на территории страны-агрессора, РФ, активно участвуют в информационно-психологических спецоперациях россиян против Украины.
"Она регулярно выступает на российских телеканалах, где активно призывает к изменению государственной границы Украины и поддержке оккупационных группировок", – заявили в СБУ.
Кроме того, говорят офицеры, Монтян массово распространяет дезинформацию о ситуации в Украине через собственные каналы на YouTube и в мессенджере Telegram (в общей сложности у нее там полмиллиона подписчиков).
По данным следствия, Монтян выехала в Россию в 2021 году. С тех пор она несколько раз ездила в ОРДЛО для того, чтобы подготовить пропагандистские сюжеты в пользу путинского режима.
Следователи СБУ заочно сообщили ей о подозрении по четырем статьям УК:
- действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;
- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- коллаборационная деятельность; оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины,
- глорификация ее участников.
Скандалы с прокремлевскими людьми
62-летнюю Татьяну Дробот суд приговорил к 10 годам тюрьмы за призывы к бомбардировке украинских городов. Об этом идет речь в решении Приднепровский суда Черкасс. Женщину признали виновной в государственной измене.
Отмечается, что в начале марта 2022 года Дробот переслала по телефону своей сестре в России, а также двум своим подругам фотографии фортификационных сооружений в центре Черкасс и предложила россиянам бомбить их.
Позднее в Киеве инструктора по физическому воспитанию одной гимназий подозревала в оправдании вооруженной агрессии России против Украины и поддержке действий оккупантов.
В прокуратуре говорили - подозреваемая признавала правомерной оккупацию части территории Украины Вооруженными силами РФ. Также учительница физкультуры утверждала, что Киев является собственностью Москвы, и выражала надежду на победу РФ.
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