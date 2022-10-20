Учительница столичной гимназии утверждала, что Киев - собственность Москвы: ей сообщили о подозрении

Учительница физкультуры / Фото facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Киеве инструктора по физическому воспитанию одной гимназий подозревают в оправдывании вооруженной агрессии России против Украины и поддержке действий оккупантов.

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, женщина использовала собственные аккаунты в социальных сетях и неоднократно распространяла сообщения, направленные на поддержку действий страны-агрессора.

Кроме того, подозреваемая признавала правомерной оккупацию части территории Украины Вооруженными силами РФ. Также учительница физкультуры утверждала, что Киев является собственностью Москвы, и выражала надежду на победу РФ.

"Выводы экспертиз подтвердили наличие в публикациях женщины публичных оправданий вооруженной агрессии РФ против Украины, глорифификации представителей вооруженных формирований государства-агрессора и призывов к свержению конституционного строя в Украине", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Жительница Черкасс призывала бомбить украинские города

62-летнюю Татьяну Дробот суд приговорил к 10 годам тюрьмы за призывы к бомбардировке украинских городов. Об этом идет речь в решении Приднепровский суда Черкасс. Женщину признали виновной в государственной измене.

Отмечается, что в начале марта 2022 года Дробот переслала по телефону своей сестре в России, а также двум своим подругам фотографии фортификационных сооружений в центре Черкасс и предложила россиянам бомбить их.

Вместе с тем подозреваемая распространяла в запрещенной социальной сети Одноклассники информацию, оправдывающую захват украинских городов. В частности, женщина хвасталась российским флагом над Новой Каховкой.

Женщина признала вину в инкриминируемых ей преступлениях и раскаялась, это было учтено при определении наказания.

Позже выяснилось, что сын Татьяны Дробот служит в Вооруженных силах Украины.

Другие новости: