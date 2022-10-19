У коллаборантки, которая просила россиян бомбить Черкассы, сын служит в ВСУ

Жительница Черкасс Татьяна Дробот посылала родственникам из России снимки фортификационных сооружений в своем городе и призывала их бомбить.
У жительницы Черкасс Татьяны Дробот, которую суд первой инстанции признал виновной в том, что она призывала россиян нанести ракетный удар по городу, сын служит в Вооруженных силах Украины.
Как рассказал адвокат Андрей Шевченко, у женщины есть семья.
"У нее есть семья, есть муж, есть сыновья. Один из них, насколько я знаю – в ВСУ", – отметил он.
Адвокат не исключает, что в ближайшее время будет подана апелляция на приговор суда.
"Сейчас она находится в черкасском СИЗО. Будет там, пока не вступит в законную силу приговор. Если она попросит меня подготовить апелляционную жалобу, то я буду ее готовить", – сообщил Шевченко.
Жительница Черкасс призывала бомбить украинские города
62-летнюю Татьяну Дробот суд приговорил к 10 годам тюрьмы за призывы к бомбардировке украинских городов. Об этом идет речь в решении Приднепровский суда Черкасс. Женщину признали виновной в государственной измене.
Отмечается, что в начале марта 2022 года Дробот переслала по телефону своей сестре в России, а также двум своим подругам фотографии фортификационных сооружений в центре Черкасс и предложила россиянам бомбить их.
Вместе с тем подозреваемая распространяла в запрещенной социальной сети Одноклассники информацию, оправдывающую захват украинских городов. В частности, женщина хвасталась российским флагом над Новой Каховкой.
Женщина признала вину в инкриминируемых ей преступлениях и раскаялась, это было учтено при определении наказания.
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