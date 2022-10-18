В Черкассах 62-летней коллаборантке суд дал 10 лет тюрьмы за призывы бомбить города Украины

Коллаборантке дали 10 лет тюрьмы / Owl Tales

Жительницу Черкасс 62-детнюю Татьяну Дробот суд приговорил к 10 годам тюрьмы за призывы к бомбардировке украинских городов.

Об этом идет речь в решении Приднепровский суда Черкасс. Женщину признали виновной в государственной измене.

Отмечается, что в начале марта 2022 года Дробот переслала по телефону своей сестре в России, а также двум своим подругам фотографии фортификационных сооружений в центре Черкасс и предложила россиянам бомбить их.

Вместе с тем подозреваемая распространяла в запрещенной социальной сети Одноклассники информацию, оправдывающую захват украинских городов. В частности, женщина хвасталась российским флагом над Новой Каховкой.

При этом с апреля задержанная находилась в Черкасском следственном изоляторе вплоть до октября.

Напомним, ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил о том, что коллаборатны, предатели и гауляйтеры оккупированных территорий после полного освобождения Украины от российских захватчиков будут наказаны.

"Украина изменилась. Сантиментов к коллаборантам и оккупантам, попыток "…понять и договориться" больше не будет. Тети и дяди учителя, которые собирались учить украинских детей любить Россию, сядут. Добровольно пришедшие за российскими паспортами, активно поддерживающие оккупантов, понесут наказание. И лучшее наказание - тюремный срок за госизмену", — подчеркнул Арестович.

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