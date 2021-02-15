В Кабмине рассказали, как платить за отопление на 50% меньше

Львиную долю суммы в платежках составляет отопление, поэтому "актуально говорить о сокращении потребления за счет энергоэффективности".
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил, что украинцы могут платить за коммуналку на 50% меньше. Для этого нужно установить счетчики, а также утеплить дом.
Об этом Чернышов сказал во время форума Украина 30. Выступление транслировалась на официальном YouTube-канале мероприятия.
"Тот, кто установил счетчик и считает свои расходы, он платит меньше. Это до 50% экономии. Хороший пример – теплые кредиты для ОСМД от городов. Они смогли уменьшить потребление тепла", – отметил Чернышов.
По его словам, во время отопительного сезона 70% суммы в платежках составляет отопление, поэтому "актуально говорить о сокращении потребления за счет энергоэффективности".
"Все мы знаем, в каком состоянии находится жилищный фонд", – сказал министр.
Чернышов добавил, что до конца нынешнего отопительного сезона тарифы пересматривать не будут. Теплокоммунаэнерго до октября 2021-го получат отсрочку платежей по газу.
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Тарифы в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- В отопительном сезоне 2020-2021 в Украине не будут поднимать тарифы на тепло и горячую воду. Подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепла и горячей воды.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 13 января заявил, что власти приняли решение о государственном регулировании цены на газ на уровне 6,99 гривен за кубический метр. Цена должна действовать на весь текущий срок отопительного периода.
- В Украине снизили тарифы на услуги по распределению природного газа для 13 операторов газораспределительных систем.
- Кабинет министров отменил льготный тариф в размере 90 копеек/киловатт-час на первые 100 киловатт-часов для бытовых потребителей с 1 января 2021 года.
- Стало известно, кому в Украине компенсируют подорожание электроэнергии. На эти цели выделяют 1,4 млрд гривен из специального фонда госбюджета.