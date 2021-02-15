В Кабмине рассказали, как платить за отопление на 50% меньше

До конца нынешнего отопительного сезона тарифы пересматривать не будут / УНИАН

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил, что украинцы могут платить за коммуналку на 50% меньше. Для этого нужно установить счетчики, а также утеплить дом.

Об этом Чернышов сказал во время форума Украина 30. Выступление транслировалась на официальном YouTube-канале мероприятия.

"Тот, кто установил счетчик и считает свои расходы, он платит меньше. Это до 50% экономии. Хороший пример – теплые кредиты для ОСМД от городов. Они смогли уменьшить потребление тепла", – отметил Чернышов.

По его словам, во время отопительного сезона 70% суммы в платежках составляет отопление, поэтому "актуально говорить о сокращении потребления за счет энергоэффективности".

"Все мы знаем, в каком состоянии находится жилищный фонд", – сказал министр.

Чернышов добавил, что до конца нынешнего отопительного сезона тарифы пересматривать не будут. Теплокоммунаэнерго до октября 2021-го получат отсрочку платежей по газу.

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