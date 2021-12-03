В Киеве мужчина прострелил ногу рабочему за некачественный ремонт

Из-за некачественного ремонта мужчина прострелил киевлянину ногу / УНИАН

В столице Украины задержали мужчину, который прострелил ногу киевлянину из-за некачественного выполнения ремонтных работ.

Стрельба произошла на проспекте Леся Курбаса в Святошинском районе Киева, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Патрульные полицейские выехали на место происшествия, как только получили сообщение на линию 102. Также туда отправились следственно-оперативная группа теруправления полиции и бригада скорой медицинской помощи.

Отмечается, что между мужчинами возник конфликт, причиной которого стал некачественный ремонт. Словесный спор перерос в драку, а затем один из мужчин схватился за оружие и прострелил ногу второму. В полиции говорят, что выстрелов было несколько, однако лишь один вызвал травму.

24-летнего киевлянина госпитализировали в больницу с травмой ноги. После оказания необходимой медицинской помощи его отпустили домой.

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"Злоумышленника, 1969 года рождения, задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. У мужчины мы обнаружили и изъяли револьвер "Флобер", который направили на экспертизу", – рассказал следователь Святошинского управления полиции Петр Руденко.

Читайте такжеКровавая стрельба в Киеве: неизвестные изрешетили маршрутку, есть раненыйСтрелок теперь может попасть за решетку сроком от трех до семи лет. Уголовное производство открыли по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений). Мужчине уже сообщили о подозрении.

Напомним, ранее под Киевом бизнесмен открыл огонь по грабителям, которые проникли в его дом и допрашивали жену и дочь, чтобы те рассказали, где спрятаны деньги. Хозяин применил травматическое оружие, ранив одного из грабителей в ногу.

Кроме этого, в Киеве пьяный мужчина начал стрельбу прямо посреди улицы. О происшествии сообщили прохожие, которые позвонили на спецлинию 102. В результате инцидента никто не пострадал.

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