В Киеве мужчина прострелил ногу рабочему за некачественный ремонт

Стрельцу теперь грозит заключение сроком до семи лет.
В столице Украины задержали мужчину, который прострелил ногу киевлянину из-за некачественного выполнения ремонтных работ.
Стрельба произошла на проспекте Леся Курбаса в Святошинском районе Киева, сообщает пресс-служба столичной полиции.
Патрульные полицейские выехали на место происшествия, как только получили сообщение на линию 102. Также туда отправились следственно-оперативная группа теруправления полиции и бригада скорой медицинской помощи.
Отмечается, что между мужчинами возник конфликт, причиной которого стал некачественный ремонт. Словесный спор перерос в драку, а затем один из мужчин схватился за оружие и прострелил ногу второму. В полиции говорят, что выстрелов было несколько, однако лишь один вызвал травму.
24-летнего киевлянина госпитализировали в больницу с травмой ноги. После оказания необходимой медицинской помощи его отпустили домой.
"Злоумышленника, 1969 года рождения, задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. У мужчины мы обнаружили и изъяли револьвер "Флобер", который направили на экспертизу", – рассказал следователь Святошинского управления полиции Петр Руденко.
Читайте такжеКровавая стрельба в Киеве: неизвестные изрешетили маршрутку, есть раненыйСтрелок теперь может попасть за решетку сроком от трех до семи лет. Уголовное производство открыли по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений). Мужчине уже сообщили о подозрении.
Напомним, ранее под Киевом бизнесмен открыл огонь по грабителям, которые проникли в его дом и допрашивали жену и дочь, чтобы те рассказали, где спрятаны деньги. Хозяин применил травматическое оружие, ранив одного из грабителей в ногу.
Кроме этого, в Киеве пьяный мужчина начал стрельбу прямо посреди улицы. О происшествии сообщили прохожие, которые позвонили на спецлинию 102. В результате инцидента никто не пострадал.
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