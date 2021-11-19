В Киеве педагога, которая защищала от избиения мальчика с инвалидностью, уволили из школы

В Киеве уволили педагога, которая защищала от избиения мальчика с инвалидностью / УНИАН

Несколько месяцев назад в Киеве учительница из школы №58 избила ребенка с инвалидностью. Ассистентка воспитателя пыталась защитить ребенка и обнародовала видео инцидента. Директор школы решил уволить ее за это, а вовсе не учительницу, которая издевалась над учеником. Об этом написал в Facebook народный депутат Украины Павел Сушко.

По его данным, директор школы №58 принял решение уволить ассистентку воспитателя с формулировкой "за совершение аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы".

Сушко убежден ‒ над педагогом устроили показательную расправу ‒ чтобы у других педагогов даже мысли не возникло разглашать факты агрессии против детей.

Поэтому местные депутаты поднимали этот вопрос на заседании ВСК. В результате огласки, директор отменил свое решение и заменил его на "увольнение по собственному желанию".

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Напомним, ранее в селе Потелич Жовковского района Львовской области заместитель директора школы по воспитательной работе избила учащегося 6-го класса прямо на глазах у других детей.

На опубликованном видео было запечатлено, как педагог устроила "экзекуцию", вызвав ребенка к доске.

Она кричала и оскорбляла мальчика, а также наносила ему удары по голове рукой.