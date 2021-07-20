В Киеве суд вынес приговор учительнице, которая избила ученика с аутизмом / скриншот из видео

Шевченковский суд Киева вынес приговор для женщины, которая, работая учительницей, избила школьника с расстройством аутического спектра. Как говорится в официальных документах, ее приговорили к двумстам часам общественных работ.

Сообщается, что классный руководитель 1-А класса школы №58 Киева обратила внимание на ученика, который находится на инклюзивной форме обучения в связи с особыми образовательными потребностями. По информации СМИ, ребенок имел расстройства аутистического спектра.

Мальчик в свободное от учебы время лежал на диванчике ничком, чем и привлек к себе внимание.

Учительница ударила школьника ладонью по лицу. Малолетний испугался и встал с дивана, стал рукой прикрывать свое лицо. Женщина взяла его за руку и начала дергать. Обвиняемая нанесла ученику два удара по спине и тазу, начала его толкать, силой сажать на стул. Мальчик заплакал и, вырвавшись, убежал к окну класса. Однако учительница подошла к нему и не менее двух раз ударила по рукам.

Таким образом, учительница умышленно нанесла ученику побои, которые, однако, не повлекли за собой телесные повреждения, то есть совершила уголовный проступок, предусмотренный частью 1 статью 126 УК Украины. Дело рассмотрели упрощенно-в одно заседание и в отсутствие обвиняемой в зале суда.

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Женщина не оспаривала обстоятельства дела и признала свою виновность. На данный момент осужденная в школе больше не работает и официально безработная.

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Напомним, ранее в селе Потелич Жовковского района Львовской области заместитель директора школы по воспитательной работе избила учащегося 6-го класса прямо на глазах у других детей.

На опубликованном видео было запечатлено, как педагог устроила "экзекуцию", вызвав ребенка к доске.

Она кричала и оскорбляла мальчика, а также наносила ему удары по голове рукой.