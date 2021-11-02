"Пинали ногами на глазах у детей": в Днепре школьник с мамой избили учительницу

В Днепре школьник с мамой избили учительницу/ Скриншот из видео

В Днепре полиция открыла уголовное производство по факту избиения учительницы школьником и его матерью. Об этом сообщает портал ТСН.

Как сообщают журналисты, инцидент произошел на уроке математики. Двенадцатилетний школьник в телефоне написал сообщение маме, что учительница якобы отсадила от него одноклассников и отругала за плохое поведение. Мать пришла в школу вместе со старшим сыном-студентом и пошла разбираться с учительницей.

Педагог говорила копам, что женщина с сыном сперва матерно ее ругали, а после начали пинать ногами. Причем на глазах у других школьников.

"Угрожала, кричала, что я тебя убью, поломаю тебе руки и ноги. Подскочила эта женщина, принялась бить ее ногами. И ее совершеннолетний сын продолжали это избиение. Это случилось на глазах у детей", — говорит директор школы Любовь Рудник.

Тем временем мать шестиклассника своей вины не признает и утверждает, что всего лишь защищала сына.

Реклама

"Мы не вломились, а зашли, как все нормальные, порядочные люди. Я как мать – прихожу и защищаю своих детей", — заявила подозреваемая.

Читайте такжеВ Киеве суд вынес приговор учительнице, которая избила ученика с аутизмом

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Днепре ученик шестого класса школ №94 избил учительницу музыки прямо на уроке из-за замечания.

По предварительной информации, подросток во время урока играл в телефоне, щелкал орехи, а на замечания отвечал нецензурной лексикой. Учительница подошла, и забрала телефон, после этого ребёнок набросился на неё с кулаками на глазах у всего класса.