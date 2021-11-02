"Пинали ногами на глазах у детей": в Днепре школьник с мамой избили учительницу

Тем временем подозреваемая - мать шестиклассника - своей вины в избиении категорически не признает и утверждает, что всего лишь защищала сына.
В Днепре полиция открыла уголовное производство по факту избиения учительницы школьником и его матерью. Об этом сообщает портал ТСН.
Как сообщают журналисты, инцидент произошел на уроке математики. Двенадцатилетний школьник в телефоне написал сообщение маме, что учительница якобы отсадила от него одноклассников и отругала за плохое поведение. Мать пришла в школу вместе со старшим сыном-студентом и пошла разбираться с учительницей.
Педагог говорила копам, что женщина с сыном сперва матерно ее ругали, а после начали пинать ногами. Причем на глазах у других школьников.
"Угрожала, кричала, что я тебя убью, поломаю тебе руки и ноги. Подскочила эта женщина, принялась бить ее ногами. И ее совершеннолетний сын продолжали это избиение. Это случилось на глазах у детей", — говорит директор школы Любовь Рудник.
Тем временем мать шестиклассника своей вины не признает и утверждает, что всего лишь защищала сына.
"Мы не вломились, а зашли, как все нормальные, порядочные люди. Я как мать – прихожу и защищаю своих детей", — заявила подозреваемая.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Днепре ученик шестого класса школ №94 избил учительницу музыки прямо на уроке из-за замечания.
По предварительной информации, подросток во время урока играл в телефоне, щелкал орехи, а на замечания отвечал нецензурной лексикой. Учительница подошла, и забрала телефон, после этого ребёнок набросился на неё с кулаками на глазах у всего класса.