В Киеве ресторанам и кафе разрешили ставить летние террасы

Летние террасы будут работать исключительно после завершения карантина в столице.
После завершения карантина из-за коронавируса в Киеве с 15 апреля кафе и ресторанам дали разрешение на монтаж летних террас для клиентов.
Как сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА, начать строительство летних террас можно уже в эту пятницу, но принимать гостей можно будет только после снятия карантинных ограничений в Киеве.
В ведомстве напомнили инструкцию по заключению договоров на содержание объектов благоустройства, к которым относятся и летние площадки.
"Мы делаем все возможное, чтобы поддержать бизнес. Но пока Киев не выйдет из "красной" зоны об открытии летних площадок в работе заведений речь не идет. Напомним, в условиях карантинных ограничений кафе и рестораны работают исключительно навынос и доставку", говорится в сообщении в Facebook.
Отметим, с 5 по 16 апреля в Киеве введены строгие карантинные ограничения: в общественный транспорт пускают пассажиров по спецпропускам, закрыты школы и детсады.
Карантин в Киеве - о чем ранее сообщал Главред:
- Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации карантин в Киеве был усилен с 5 апреля. В городе было принято решение о закрытии детских садов и школ. Общественный транспорт на время усиленных карантинных мероприятий перевозит пассажиров по специальным пропускам.
- Согласно прогнозам доктора-иммунолога Аллы Волохи, усиленный карантин в Киеве, скорее всего, продлится еще несколько недель. В городе тяжелая ситуация с заболеваемостью и смертностью от коронавируса.