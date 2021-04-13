В Киеве ресторанам и кафе разрешили ставить летние террасы

Ресторанам и кафе стоит ждать окончания карантина / УНИАН

После завершения карантина из-за коронавируса в Киеве с 15 апреля кафе и ресторанам дали разрешение на монтаж летних террас для клиентов.

Как сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА, начать строительство летних террас можно уже в эту пятницу, но принимать гостей можно будет только после снятия карантинных ограничений в Киеве.

В ведомстве напомнили инструкцию по заключению договоров на содержание объектов благоустройства, к которым относятся и летние площадки.

"Мы делаем все возможное, чтобы поддержать бизнес. Но пока Киев не выйдет из "красной" зоны об открытии летних площадок в работе заведений речь не идет. Напомним, в условиях карантинных ограничений кафе и рестораны работают исключительно навынос и доставку", говорится в сообщении в Facebook.

Отметим, с 5 по 16 апреля в Киеве введены строгие карантинные ограничения: в общественный транспорт пускают пассажиров по спецпропускам, закрыты школы и детсады.

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