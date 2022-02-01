В Киеве таксист угостил девушку кофе со снотворным и ограбил: она впала в кому

Таксист выбросил девушку у подъезда / УНИАН

Киевский таксист угостил свою пассажирку кофе с "сюрпризом", а затем ограбил. Более того, мужчина оставил женщину без сознания на морозе. К счастью, девушку на улице вовремя обнаружила соседка.

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, инцидент случился 29 января поздно вечером.

Девушка вызвала такси через мобильное приложение. Однако по дороге водитель по дороге заехал на АЗС. Там он купил кофе и угостил свою пассажирку. Однако в напитке оказалось сильнодействующее психотропное вещество.

Киевлянка быстро потеряла сознание. Этим воспользовался таксист, ограбил ее, забрал все ценные вещи, в том числе и мобильный телефон. К тому же выбросил ее у подъезда многоэтажного дома.

В итоге, врачи диагностировали у пострадавшей серьезное медикаментозное отравление. Почти сутки она провела в коме.

Реклама

Об этом уже знает полиции. По данным представителей правоохранительных органов, таксист ранее уже привлекался к уголовной ответственности – за незаконное завладение транспортным средством. Им оказался 24-летний житель Туркменистана. Мужчина уже задержан. Ему грозит лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, в Киеве готовится повышение цен на проезд в общественном транспорте.

Читайте также: