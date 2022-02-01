В Киеве таксист угостил девушку кофе со снотворным и ограбил: она впала в кому

Врачи диагностировали у пострадавшей серьезное медикаментозное отравление. Почти сутки она провела в медикаментозном сне.
Киевский таксист угостил свою пассажирку кофе с "сюрпризом", а затем ограбил. Более того, мужчина оставил женщину без сознания на морозе. К счастью, девушку на улице вовремя обнаружила соседка.
Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, инцидент случился 29 января поздно вечером.
Девушка вызвала такси через мобильное приложение. Однако по дороге водитель по дороге заехал на АЗС. Там он купил кофе и угостил свою пассажирку. Однако в напитке оказалось сильнодействующее психотропное вещество.
Киевлянка быстро потеряла сознание. Этим воспользовался таксист, ограбил ее, забрал все ценные вещи, в том числе и мобильный телефон. К тому же выбросил ее у подъезда многоэтажного дома.
В итоге, врачи диагностировали у пострадавшей серьезное медикаментозное отравление. Почти сутки она провела в коме.
Об этом уже знает полиции. По данным представителей правоохранительных органов, таксист ранее уже привлекался к уголовной ответственности – за незаконное завладение транспортным средством. Им оказался 24-летний житель Туркменистана. Мужчина уже задержан. Ему грозит лишения свободы сроком до 15 лет.
Напомним, в Киеве готовится повышение цен на проезд в общественном транспорте.
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