25 гривен за поездку: киевлянам светит рекордное подорожание проезда в маршрутках

В Киеве дорожает проезд в маршрутках / УНИАН

В Киеве готовится повышение цен на проезд в общественном транспорте.

"Мы прекрасно понимаем, что у людей нет денег. Но если город утвердит стоимость проезда в 20 гривен, то мы будем вынуждены поднимать их до такого же уровня", – рассказал Сегодня представитель транспортного предприятия.

Новая цена проезда в транспорте

Сейчас частные перевозчики обновляют свой парк автобусов. В одном из транспортных предприятий сообщили, что скорей всего будут ориентироваться на стоимость проезда в коммунальных маршрутках.

На столичный рынок заходят новые транспортные компании из регионов. Они выиграли конкурс на маршруты и будут работать в Киеве. Ходят слухи, что стоимость проезда в таких автобусах может быть в районе 20-25 гривен за поездку.

Причина подорожания стоимости проезда

"Стоимость топлива постоянно поднимается, стремительно дорожают запчасти, водителям нужно платить зарплаты. В транспортных компаниях пока терпят и в ближайшее время поднимать тарифы не планируют. Частные перевозчики выжидают, как в этом случае поступят столичные власти, точнее, на сколько реально поднимут тарифы для "Киевпастранса" и "Киевского метрополитена", – рассказали в Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

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Перевозчики рассказывают, что сейчас резко снизился пассажиропоток из-за пандемии по всему городу. Им приходится сокращать выпуск автобусов на линиях, чтобы не возить воздух.

Повышение стоимости проезда: позиция КГГА

По данным КГГА, себестоимость одной поездки составляет 22 гривны. Сейчас одна поездка обходится киевлянам в 8 гривен.

В КГГА сообщили, что город не имеет права диктовать тарифную политику перевозчикам. Стоимость проезда частные транспортные компании устанавливают сами, но обязаны об этом уведомить мэрию за две недели.

"В документах, которые транспортные компании подавали на конкурс, помимо прочего, прописан тариф. У всех был указан тариф 10 гривен. Если они захотят изменить стоимость проезда, то обязаны за две недели предупредить КГГА об изменениях. Если наши инспекторы выедут на проверку и заметят измененный тариф, то это будет считаться нарушением, и нужно составлять соответствующий акт на транспортную компанию", – добавили в КГГА.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины во время очередного заседания одобрил законопроект, который предполагает монетизацию льгот на проезд в общественном транспорте и коммунальные услуги.

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