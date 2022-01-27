УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

25 гривен за поездку: киевлянам светит рекордное подорожание проезда в маршрутках

27 января 2022, 10:47
Прослушать новость
Остановить

Перевозчики жалуются на рост стоимости топлива и запчастей.

Маршрутки
В Киеве дорожает проезд в маршрутках / УНИАН

В Киеве готовится повышение цен на проезд в общественном транспорте.

"Мы прекрасно понимаем, что у людей нет денег. Но если город утвердит стоимость проезда в 20 гривен, то мы будем вынуждены поднимать их до такого же уровня", – рассказал Сегодня представитель транспортного предприятия.

Новая цена проезда в транспорте

Сейчас частные перевозчики обновляют свой парк автобусов. В одном из транспортных предприятий сообщили, что скорей всего будут ориентироваться на стоимость проезда в коммунальных маршрутках.

На столичный рынок заходят новые транспортные компании из регионов. Они выиграли конкурс на маршруты и будут работать в Киеве. Ходят слухи, что стоимость проезда в таких автобусах может быть в районе 20-25 гривен за поездку.

Причина подорожания стоимости проезда

"Стоимость топлива постоянно поднимается, стремительно дорожают запчасти, водителям нужно платить зарплаты. В транспортных компаниях пока терпят и в ближайшее время поднимать тарифы не планируют. Частные перевозчики выжидают, как в этом случае поступят столичные власти, точнее, на сколько реально поднимут тарифы для "Киевпастранса" и "Киевского метрополитена", – рассказали в Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

Реклама

Перевозчики рассказывают, что сейчас резко снизился пассажиропоток из-за пандемии по всему городу. Им приходится сокращать выпуск автобусов на линиях, чтобы не возить воздух.

Повышение стоимости проезда: позиция КГГА

По данным КГГА, себестоимость одной поездки составляет 22 гривны. Сейчас одна поездка обходится киевлянам в 8 гривен.

В КГГА сообщили, что город не имеет права диктовать тарифную политику перевозчикам. Стоимость проезда частные транспортные компании устанавливают сами, но обязаны об этом уведомить мэрию за две недели.

"В документах, которые транспортные компании подавали на конкурс, помимо прочего, прописан тариф. У всех был указан тариф 10 гривен. Если они захотят изменить стоимость проезда, то обязаны за две недели предупредить КГГА об изменениях. Если наши инспекторы выедут на проверку и заметят измененный тариф, то это будет считаться нарушением, и нужно составлять соответствующий акт на транспортную компанию", – добавили в КГГА.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины во время очередного заседания одобрил законопроект, который предполагает монетизацию льгот на проезд в общественном транспорте и коммунальные услуги.

Читайте еще:

viber
новости Киева общественный транспорт стоимость проезда
Сейчас вы просматриваете новость «25 гривен за поездку: киевлянам светит рекордное подорожание проезда в маршрутках». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 25 января: что нельзя делать в Татьянин день и как не попасть в бедуПриметы на 25 января: что нельзя делать в Татьянин день и как не попасть в беду Сбудутся все мечты и даже больше: кому из знаков Зодиака невероятно повезет уже в февралеСбудутся все мечты и даже больше: кому из знаков Зодиака невероятно повезет уже в феврале Татьянин день 2022: дата, традиции и запреты праздникаТатьянин день 2022: дата, традиции и запреты праздника Гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для воздушных знаков - Весов, Водолеев и БлизнецовГороскоп по картам Таро на февраль 2022 для воздушных знаков - Весов, Водолеев и Близнецов Украинцев предупредили о резком подорожании картофеляУкраинцев предупредили о резком подорожании картофеля
11:05

Выпустил три пули в упор, девушка потеряла много крови: в МВД рассказали о пострадавших на Южмаше

10:54

Приметы на 28 января: что нельзя делать в Павлов день и как не попасть в бедуВидео

10:47

25 гривен за поездку: киевлянам светит рекордное подорожание проезда в маршруткахВидео

10:39

ОГП обязал Малюську разорвать сотрудничество с компаниями бывшего СБУшника Кмита, который монопольно кормит заключенных некачественными продуктами

10:27

Расстрел нацгвардейцев в Днепре: все пострадавшие в тяжелом состоянии, их оперируютВидео

Реклама
10:14

"Убрать целлюлит и отбелить анус": пластический хирург рассказал, какие операции делают политики в РФ

09:50

Диетолог назвала лучшую специю для здоровья печени и работы кишечника

09:48

Кровавая бойня в Днепре: задержан нацгвардеец, расстрелявший 5 человекВидео

09:20

Ученые рассказали о новом коронавирусе: что известно о болезни NeoCoVВидео

09:03

Главное отличие между Украиной и Израилеммнение

09:00

Сон со среды на четверг: что означает и станет ли он вещим

08:35

Гороскоп на сегодня, 27 января 2022: Овнам – ложь, Весам – разочарование, Близнецам – правило бумерангаВидео

08:23

В Украине за сутки коронавирусом заразились более 32-х тысяч человек – МинздравВидео

08:20

Стрельба на заводе Южмаш в Днепре: ранены 5 нацгвардейцев, 5 погибли, в том числе и женщинаВидео

07:57

В Украине взлетели цены на овощи: появился прогноз нового подорожанияВидео

07:55

Угроза военного вторжения РФ в Украину и ФРГ против СП-2: в Берлине предупредили Москву об ударе

07:47

В Днепре солдат-срочник расстрелял сослуживцев: погибли пять человекВидео

07:37

Европейский ЦБ запросил у банков план на случай отключения РФ от SWIFT - Financial Times

07:09

Уничтожить, но без больших затрат: политолог назвал истинную цель Путина в отношении Украины

06:49

Что будет с Европой в случае вторжения РФ в Украинумнение

Реклама
06:32

Санкции США ударят по Путину и всему руководству РФ - Белый дом

06:15

Позиция РФ по Стамбулу и требования "ЛДНР" к Турции: Гармаш раскрыл детали переговоров по ДонбассуВидео

05:47

День ангела Нины: сердечные поздравления, милые картинки и открытки имениннице

05:40

Вкуснейшие и хрустящие чипсы из лаваша за 2 минуты: простой рецептВидео

05:21

Замиокулькас, каланхоэ, фикус будут кайфовать: как использовать корки апельсина для подкормки цветовВидео

04:57

Голая королева: Рианна в прозрачном белье сверкнула пышной грудью

04:30

5 необычных, но полезных способов применения картофеля в быту

04:27

Как вырастить хурму из косточки в домашних условиях и получить урожайВидео

03:39

Сон со вторника на среду: что значит, и сбывается ли онВидео

03:27

Так горяча, что на ней можно чайник подогревать: Надя Дорофеева станцевала в кружевных трусиках

03:06

У украинцев могут отобрать пенсию: кому стоит бояться проверокВидео

02:54

Какую кашу нужно обязательно включить в рацион - ответ нутрициолога

02:48

Ефросинина вспомнила, как боролась со страхами и снималась в рекламе бельяВидео

01:51

Приметы на 27 января: что нельзя делать в день святой Нины и как не попасть в бедуВидео

00:49

3 устаревших решения, которые испортят любой интерьер: провал гарантируемыйВидео

00:33

Названы опасные свойства овсянкиВидео

26 января, среда
23:57

Ученые ответили, какое питание поможет "сбить" риск диабета

23:55

В России поведали, когда ответят США по "гарантиям безопасности"Видео

23:17

Представитель России в ТКГ высказался об инициативе признания "ЛДНР"Видео

22:55

Ученые назвали главный недостаток смарт-часов

Реклама
22:52

Россия поставила условие для встречи лидеров нормандского форматаВидео

22:38

В Париже завершились переговоры советников нормандской четверки: все подробностиВидео

22:08

Ермак подвел итоги переговоров в Париже: следующая встреча через две недели

21:57

Турция предложила перенести переговоры ТКГ по Донбассу в Стамбул

21:56

Нехватка какого вещества грозит болезнью сердца - комментарий диетолога

21:39

С 1 февраля в супермаркетах резко подорожают пакеты: сколько заплатимВидео

21:21

ЕС инвестирует около 6,5 млрд евро в экономику УкраиныВидео

21:04

"Не пойдем на компромисс": НАТО передало России свой ответ на "гарантии безопасности"Видео

20:54

"Единая Россия" просит Путина начать поставки вооружения в "ЛДНР"Видео

20:37

Подарок судьбы и сказочное везение в деньгах: названы самые удачные дни февраля для всех знаков ЗодиакаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять