В Киеве учительница издевалась над учеником с аутизмом и жестоко ответит за избиение

Учительницу за жесткое обращение с ребенком уволят / скриншот

Учительница избила ребенка с аутизмом на глазах у других школьников.

В киевской школе №58 вспыхнул скандал. Сеть шокировало видео, на котором учительница бьет одного из учеников. В администрации учебного заведения прокомментировали инцидент.

Сейчас в школе проводят детальную проверку. Об этом журналистам сообщил Владимир Мельниченко, который занимает должность заместителя директора.

Депутат, который первым обнародовал видео в соцсети, объясняет: это инклюзивный класс в школе в центре Киева. Мальчик, которого избивает учительница, с аутизмом. А звук на видео выключила ассистентка, которая избиение снимала на телефон.

Директор школы Валерий Иванович говорит: об инциденте сам узнал из интернета. Уже выяснили, что история случилась еще зимой. Но с тех пор никаких жалоб или обращений ни на ученика, ни на учительницу - не получал.

"Конечно, я осуждаю действия учителя. Это вопрос для рассмотрения и проведения значительной работы в коллективе и принятия всех необходимых мер. Чтобы были устранены все те причины, которые к этому привели", - прокомментировал директор заведения Валерий Пышный.

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В классе учатся двое первоклассников с особыми потребностями. Поэтому на каждом занятии присутствует ассистент. Студентка работала в школе всего несколько месяцев. А вот педагог, которая била ученика - детей учит уже почти 40 лет. Это ее первое и основное место работы от 1983 года.

И учительница, и ассистентка, которая снимала видео на телефон, ушли в отпуск.

Почему подняла руку на ребенка - действия педагога пытаются оправдать ее коллеги. Зато осуждают поведение ассистентки.

Журналисты пыталась пообщаться с мамой мальчика. По телефону ответила, что знала об инциденте. В конце концов от комментариев отказалась.

В полиции говорят - мама к ним не обращалась. Почему ребенка воспитывали пинками-проверять будут и городские чиновники, и службы по делам детей.

Директор отметил, что ассистентку и учительницу планируют увольнять.

Ранее в селе Солонка Львовской области учительница информатики с сорокалетним стажем заставила семиклассника съесть бумажный самолетик и угрожала отрезать ребенку палец из-за отсутствия ручки.