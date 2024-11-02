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Частично разрушены 2 этажа 16-этажки: РФ массированно ударила по Киеву дронами

Алёна Воронина
2 ноября 2024, 07:07обновлено 2 ноября, 08:49
3951
Из-за удара дроном были частично разрушены 15 и 16 этажи многоэтажки, произошло возгорание.
Удар по Киеву
В Киеве загорелась 16-этажка после удара РФ, есть разрушения/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Кратко:

  • Оккупанты утром 2 ноября атаковали Киев дронами
  • Были разрушения и пожар на 15-16 этажах дома в Святошинском районе
  • В трех районах Киева падали обломки

Российские оккупанты утром в субботу, 2 ноября, атаковали Киев "Шахедами". Во время атаки дронов в Святошинском районе города были частично разрушены 15 и 16 этажи многоэтажки, произошло возгорание.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины. Спасатели осуществляют эвакуацию жильцов дома.

видео дня

"Киев. Информация о последствиях вражеской атаки. Утром 2 ноября Киев снова оказался под вражеским ударом. В результате атаки БпЛА произошло возгорание на площади 50 кв. м и частичное разрушение в квартирах на 15 и 16 этажах, 16-этажного жилого дома в Святошинском районе города. Спасатели осуществляют эвакуацию жителей дома. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

В 07:26 спасатели сообщили, что пожар был ликвидирован. Сообщается, что были эвакуированы 18 жителей дома, один человек пострадал.

"На месте работает 9 единиц техники и 40 человек личного состава ГСЧС", - добавили в ГСЧС.

Обломки упали в 3 районах Киева

В КГВА сообщили, что кроме Соломенского и Святошинского районов, зафиксировано падение обломков и в Днепровском. В результате чего в 9-этажном жилом доме на одном этажей произошло возгорание балкона на площади 2 м.кв. Информация о пострадавших не поступала.

  • Пожар в 16-этажке в Святошинском районе Киева после удара дронами 2 ноября
    Пожар в 16-этажке в Святошинском районе Киева после удара дронами 2 ноября ГСЧС Украины
  • Пожар в 16-этажке в Святошинском районе Киева после удара дронами 2 ноября
    Пожар в 16-этажке в Святошинском районе Киева после удара дронами 2 ноября ГСЧС Украины
  • Пожар в 16-этажке в Святошинском районе Киева после удара дронами 2 ноября
    Пожар в 16-этажке в Святошинском районе Киева после удара дронами 2 ноября ГСЧС Украины
  • Пожар в 16-этажке в Святошинском районе Киева после удара дронами 2 ноября
    Пожар в 16-этажке в Святошинском районе Киева после удара дронами 2 ноября ГСЧС Украины
  • Пожар в 16-этажке в Святошинском районе Киева после удара дронами 2 ноября
    Пожар в 16-этажке в Святошинском районе Киева после удара дронами 2 ноября ГСЧС Украины
  • Пожар в 16-этажке в Святошинском районе Киева после удара дронами 2 ноября
    Пожар в 16-этажке в Святошинском районе Киева после удара дронами 2 ноября ГСЧС Украины
  • Пожар в 16-этажке в Святошинском районе Киева после удара дронами 2 ноября
    Пожар в 16-этажке в Святошинском районе Киева после удара дронами 2 ноября ГСЧС Украины
  • Пожар в 16-этажке в Святошинском районе Киева после удара дронами 2 ноября
    Пожар в 16-этажке в Святошинском районе Киева после удара дронами 2 ноября ГСЧС Украины
  • Пожар в 16-этажке в Святошинском районе Киева после удара дронами 2 ноября
    Пожар в 16-этажке в Святошинском районе Киева после удара дронами 2 ноября ГСЧС Украины
  • Пожар в 16-этажке в Святошинском районе Киева после удара дронами 2 ноября
    Пожар в 16-этажке в Святошинском районе Киева после удара дронами 2 ноября ГСЧС Украины
  • Пожар в 16-этажке в Святошинском районе Киева после удара дронами 2 ноября
    Пожар в 16-этажке в Святошинском районе Киева после удара дронами 2 ноября КГВА
  • Пожар в 16-этажке в Святошинском районе Киева после удара дронами 2 ноября
    Пожар в 16-этажке в Святошинском районе Киева после удара дронами 2 ноября КГВА
  • Пожар в 16-этажке в Святошинском районе Киева после удара дронами 2 ноября
    Пожар в 16-этажке в Святошинском районе Киева после удара дронами 2 ноября КГВА
  • Пожар в 16-этажке в Святошинском районе Киева после удара дронами 2 ноября
    Пожар в 16-этажке в Святошинском районе Киева после удара дронами 2 ноября КГВА
  • Пожар в 16-этажке в Святошинском районе Киева после удара дронами 2 ноября
    Пожар в 16-этажке в Святошинском районе Киева после удара дронами 2 ноября КГВА
  • Пожар в 16-этажке в Святошинском районе Киева после удара дронами 2 ноября
    Пожар в 16-этажке в Святошинском районе Киева после удара дронами 2 ноября КГВА

Один человек пострадал

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что был вызов медиков в Святошинский район, где горела многоэтажка после удара дронов.

Позже Кличко сообщил об одном пострадавшем.

"Сейчас один пострадавший в Святошинском районе в жилом доме, где произошел пожар в результате попадания обломков БпЛА. Мужчине медики оказали помощь на месте", - отметил городской голова.

В 07:53 Кличко сообщил, что уже известно о двух пострадавших в Святошинском районе. Один из них госпитализирован, одному медики оказали помощь на месте.

  • Последствия падения обломков в Соломенском районе Киева 2 ноября
    Последствия падения обломков в Соломенском районе Киева 2 ноября КГВА
  • Последствия падения обломков в Соломенском районе Киева 2 ноября
    Последствия падения обломков в Соломенском районе Киева 2 ноября КГВА
  • Последствия падения обломков в Соломенском районе Киева 2 ноября
    Последствия падения обломков в Соломенском районе Киева 2 ноября КГВА
  • Последствия падения обломков в Соломенском районе Киева 2 ноября
    Последствия падения обломков в Соломенском районе Киева 2 ноября КГВА
  • Последствия падения обломков в Соломенском районе Киева 2 ноября
    Последствия падения обломков в Соломенском районе Киева 2 ноября КГВА

В Киеве были зафиксированы перебои с электроэнергией

После этого в сети сообщали, что в столице Украины были зафиксированы перебои с электроэнергией. У некоторых жителей были перепады тока или исчезло электричество.

В Воздушных силах сообщают, что атака на Киев, Киевскую и еще ряд областей продолжается, работают Силы противовоздушной обороны.

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Что известно о дронах "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине дронами и ракетами - последние новости

В ночь на 1 ноября РФ запустила по Украине ракеты и 48 дронов. Были пострадавшие и разрушения в нескольких областях. В одной из областей спасатели доставали людей из горящего дома.

1 ноября РФ ударила ракетами по жилым домам в Харькове. Был зафиксирован прилет в жилой частный дом, также повреждены многоэтажные дома, сообщил Олег Синегубов.

Также, как сообщал Главред, 1 ноября РФ попала двумя ракетами по полицейским в Харькове. В результате ракетной атаки погиб полковник, многие полицейские ранены.

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