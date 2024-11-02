Частично разрушены 2 этажа 16-этажки: РФ массированно ударила по Киеву дронами

Кратко:
- Оккупанты утром 2 ноября атаковали Киев дронами
- Были разрушения и пожар на 15-16 этажах дома в Святошинском районе
- В трех районах Киева падали обломки
Российские оккупанты утром в субботу, 2 ноября, атаковали Киев "Шахедами". Во время атаки дронов в Святошинском районе города были частично разрушены 15 и 16 этажи многоэтажки, произошло возгорание.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины. Спасатели осуществляют эвакуацию жильцов дома.
"Киев. Информация о последствиях вражеской атаки. Утром 2 ноября Киев снова оказался под вражеским ударом. В результате атаки БпЛА произошло возгорание на площади 50 кв. м и частичное разрушение в квартирах на 15 и 16 этажах, 16-этажного жилого дома в Святошинском районе города. Спасатели осуществляют эвакуацию жителей дома. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
В 07:26 спасатели сообщили, что пожар был ликвидирован. Сообщается, что были эвакуированы 18 жителей дома, один человек пострадал.
"На месте работает 9 единиц техники и 40 человек личного состава ГСЧС", - добавили в ГСЧС.
Обломки упали в 3 районах Киева
В КГВА сообщили, что кроме Соломенского и Святошинского районов, зафиксировано падение обломков и в Днепровском. В результате чего в 9-этажном жилом доме на одном этажей произошло возгорание балкона на площади 2 м.кв. Информация о пострадавших не поступала.
Один человек пострадал
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что был вызов медиков в Святошинский район, где горела многоэтажка после удара дронов.
Позже Кличко сообщил об одном пострадавшем.
"Сейчас один пострадавший в Святошинском районе в жилом доме, где произошел пожар в результате попадания обломков БпЛА. Мужчине медики оказали помощь на месте", - отметил городской голова.
В 07:53 Кличко сообщил, что уже известно о двух пострадавших в Святошинском районе. Один из них госпитализирован, одному медики оказали помощь на месте.
В Киеве были зафиксированы перебои с электроэнергией
После этого в сети сообщали, что в столице Украины были зафиксированы перебои с электроэнергией. У некоторых жителей были перепады тока или исчезло электричество.
В Воздушных силах сообщают, что атака на Киев, Киевскую и еще ряд областей продолжается, работают Силы противовоздушной обороны.
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Удары РФ по Украине дронами и ракетами - последние новости
В ночь на 1 ноября РФ запустила по Украине ракеты и 48 дронов. Были пострадавшие и разрушения в нескольких областях. В одной из областей спасатели доставали людей из горящего дома.
1 ноября РФ ударила ракетами по жилым домам в Харькове. Был зафиксирован прилет в жилой частный дом, также повреждены многоэтажные дома, сообщил Олег Синегубов.
Также, как сообщал Главред, 1 ноября РФ попала двумя ракетами по полицейским в Харькове. В результате ракетной атаки погиб полковник, многие полицейские ранены.
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