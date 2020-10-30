В Киеве здание КСУ забросали презервативами, фаерами и дымовыми шашками

Митингующие проводят акцию протеста под названием "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов".
Утром в пятницу, 30 октября, здание Конституционного Суда Украины в Киеве окружили спецтехника и около 650 силовиков.
Также под здание суда подъехали пожарные машины и "скорая" помощь. Об этом сообщает Сегодня.
Под зданием КСУ с девяти утра проводится акция протеста под названием "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов". Митинг собрался в связи со скандальным решением КСУ отменить наказание за незаконное обогащение.
Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, перед зданием КСУ собрались сотни людей. Судьям Конституционного суда под здание принесли "билет" и чемоданы для переезда в Ростов к экс-президенту Януковичу. Также активисты нанесли розовую надпись на асфальте "КСУки".
Сообщается также, что протестующие закидали Конституционный суд презервативами, фаерами и дымовыми шашками. Из здания суда выбежал человек с огнетушителем и начал гасить задымление.
Позже митингующие отправились под Офис президента.
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №4288, в соответствии с которым прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины.
- "Проект Закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" был внесен 29 октября, текст документа опубликован на сайте парламента.
- 27 октября Конституционный суд вынес решение о признании неконституционности статьи Уголовного кодекса, предусматривающей уголовную ответственность для государственных служащих за внесение недостоверных данных в электронные декларации.
- Суд запретил Национальному агентству по противодействию коррупции проводить мониторинг электронных деклараций и обязал НАПК закрыть соответствующий реестр.
- В среду, 29 октября, состоялось срочное заседание СНБО, в рамках которого президент Владимир Зеленский заявил о намерении властей восстановить антикоррупционную инфраструктуру в Украине
- Позже было проведено срочное заседание Кабинета министров, на котором приняли решение о возобновлении работы реестра электронных деклараций украинских чиновников.