В Киеве здание КСУ забросали презервативами, фаерами и дымовыми шашками

Судьям КСУ принесли "билет" и чемоданы для переезда в Ростов к экс-президенту Януковичу / Фото Telegram-канал PavlovskyNews

Утром в пятницу, 30 октября, здание Конституционного Суда Украины в Киеве окружили спецтехника и около 650 силовиков.

Также под здание суда подъехали пожарные машины и "скорая" помощь. Об этом сообщает Сегодня.

Под зданием КСУ с девяти утра проводится акция протеста под названием "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов". Митинг собрался в связи со скандальным решением КСУ отменить наказание за незаконное обогащение.

Под здание КСУ стянули силовиков / Фото Сегодня

Фото Сегодня

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, перед зданием КСУ собрались сотни людей. Судьям Конституционного суда под здание принесли "билет" и чемоданы для переезда в Ростов к экс-президенту Януковичу. Также активисты нанесли розовую надпись на асфальте "КСУки".

Фото Telegram-канал PavlovskyNews

Фото Telegram-канал PavlovskyNews

Фото Telegram-канал PavlovskyNews

Сообщается также, что протестующие закидали Конституционный суд презервативами, фаерами и дымовыми шашками. Из здания суда выбежал человек с огнетушителем и начал гасить задымление.

Здание КСУ забросали дымовыми шашками / Фото facebook.com/sych.vitaly

Фото facebook.com/sych.vitaly

Позже митингующие отправились под Офис президента.

Напомним: