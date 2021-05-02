В Киево-Печерской лавре прихожане не соблюдали правила карантина

Журналисты зафиксировали несоблюдение дистанции и масочного режима во время Пасхальной литургии в Лавре.
В социальных сетях опубликованы фотографии с Пасхального богослужения в Киево-Печерской лавре. В монастыре во время службы прихожане не соблюдали социальную дистанцию и масочный режим, которые предусмотрены требованием государства в связи с эпидемией COVID-19.
Как сообщают авторы Telegram-канала Великий Київ, в Лавре во время службы находилось много людей, которые приняли участие в службе и освящении пасок. На фотографиях заметно, что люди в храме стоят близко друг к другу, не соблюдают социальную дистанцию и масочный режим.
На проблему соблюдения режима карантина в Лавре обратило внимание и издание Буквы.
Пасха-2021 в Украине
- Православные христиане 2 мая празднуют Пасху – праздник Светлого Воскресения Христова. Люди посещают храмы, принимают участие в Пасхальных богослужениях и освящают паски. В связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 при проведении религиозных праздничных мероприятий государство требует соблюдения режима карантина. Среди главных требований – соблюдение социальной дистанции и ношение защитной маски в зданиях.
- Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и отметил важность празднования Воскресения Христова дома в связи с эпидемией коронавируса.
Автор: Андрей Ганжа