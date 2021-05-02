В Киево-Печерской лавре прихожане не соблюдали правила карантина

В Киево-Печерской лавре люди на Пасху не соблюдали социальную дистанцию / Telegram-канал big_kyiv

В социальных сетях опубликованы фотографии с Пасхального богослужения в Киево-Печерской лавре. В монастыре во время службы прихожане не соблюдали социальную дистанцию и масочный режим, которые предусмотрены требованием государства в связи с эпидемией COVID-19.

Как сообщают авторы Telegram-канала Великий Київ, в Лавре во время службы находилось много людей, которые приняли участие в службе и освящении пасок. На фотографиях заметно, что люди в храме стоят близко друг к другу, не соблюдают социальную дистанцию и масочный режим.

Пасхальная литургия в Киево-Печерской лавре / Telegram-канал big_kyiv

Пасхальная литургия в Киево-Печерской лавре / Telegram-канал big_kyiv

Пасхальная литургия в Киево-Печерской лавре / Telegram-канал big_kyiv

На проблему соблюдения режима карантина в Лавре обратило внимание и издание Буквы.

Пасхальная литургия в Киево-Печерской лавре / Буквы

Пасхальная литургия в Киево-Печерской лавре / Буквы

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