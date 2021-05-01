Зеленский призвал на Пасху сидеть дома и обратился к украинцам

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поздравил с наступающим праздником Светлого Воскресения Христова.

В опубликованном обращении глава государства объяснил необходимость празднования дома, а также отметил военных и медиков.

"Я поздравляю всех, кто отмечает в эти дни Светлое Воскресение Христово. Это большой праздник символизирует победу жизни над смертью, а мы с вами живем в такое время, когда ради этой победы мы отмечаем Пасху дома. Однако в этом для нас нет ничего страшного, печального, тем более, греховного", - подчеркнул президент.

Он отметил, что это и есть исполнение христианского долга, а именно - заботы и любви к ближнему.

"А еще мы знаем, как много среди нас тех, кто отмечает Пасху не дома, а на фронте, на передовой в борьбе за мир, или медицинском дежурстве у коек с заболевшими в борьбе за здоровье, в борьбе за жизнь ", - отметил Зеленский.

Он говорит, что праздновать Пасху дома для нас так же радостно, ведь рядом наши любимые, дети, внуки, родители, близкие и родные люди.

"От всей души я желаю вам, чтобы все они были здоровыми, были счастливы, от всего сердца я поздравляю вас с праздником, я желаю всем хорошего отдыха, солнечной погоды и вкусной-вкусной пасхи. Пусть Пасха наполнит наши большие сердца большой силой и добром для больших дел и великих свершений. Пусть Пасха принесет вам большую радость, очень надеюсь, большой любви, пусть Пасха принесет вашим семьям большое согласие и большой достаток, пусть Пасха принесет нашей Украине большой мир", - добавил глава государства.

Напомним, христиане восточного обряда Светлое Христово Воскресение в 2021 году празднуют 2 мая.

Ранее в Великую субботу, 1 мая, накануне Воскресения Христова в Иерусалиме сошел благодатный огонь 2021.

Схождение огня традиционно происходит в Кувуклии храма Гроба Господня.

Благодатный огонь после схождения доставляют в Украину спецрейсом, который прибывает в аэропорт Борисполь.

Праздничные службы на Пасху:

Православная церковь Украины

В храмах ПЦУ количество мест на богослужениях будет ограничено. Святить пасхальные корзины будут на улице – с соблюдением необходимой дистанции.

Также часть куличей священнослужители ПЦУ будут освящать прямо на заводах и в магазинах, чтобы прихожане могли сами решить: идти ли в храм.

Украинская православная церковь (Московский патриархат)

Богослужения УПЦ МП можно будет послушать онлайн или на улице возле храмов.

Освящение блюд тут закончится примерно в обед воскресенья.

Украинская греко-католическая церковь