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В Китае ученый предупредил человечество об угрозе нового вируса Х

4 октября 2021, 15:49
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Известный китайский медик Гао Фу призвал жителей планеты готовиться к новой пандемии уже сейчас - не расслабляясь и не откладывая в долгий ящик.

Китай
В Китае ученый предупредил человечество об угрозе нового вируса Х / УНИАН

Китайский ученые и чиновники допускают, что уже в самом ближайшем будущем мир ждет появление нового смертоносного вируса − вируса Х. Как сообщает портал DIP, впервые о нем высказался руководитель китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу.

Также он призвал жителей планеты готовиться к новой пандемии уже сейчас. во время своего выступления на международном форуме науки и технологий отметил, что характеристики нового вируса никому неизвестны. По его мнению, свой старт для распространения вирус может получить в любой стране мира.

По мнению Гао Фу, именно открытый обмен информацией о коронавирусной инфекции со стороны Китая позволил в свое время разным странам приступить к разработке вакцин от COVID-19 в сжатые сроки.

Также ученый отметил еще один вызов, с которым предстоит бороться человечеству.

"В мире стало много дезинформации. Это своего рода инфодемия, которая порождает множество слухов и проблем. И нам необходимо научиться отделять правду от лжи", – отметил Гао Фу.

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Напомним, ранее в Китае был зафиксирован первый случай смерти человека, заразившегося вирусом обезьяны B (BV -единственный идентифицированный вирус герпеса приматов, который проявляет серьезную патогенность у людей).

Жертвой нового вируса стал ветеринар из Пекина, но его близкие контакты пока защищены от этого.

У него были обнаружены первые симптомы тошноты и рвоты через месяц после того, как он вскрыл двух мертвых обезьян в начале марта, сообщили китайские органы по контролю и профилактике заболеваний в субботу.

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новости Киева вирусы
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