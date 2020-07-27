УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Экологическая катастрофа в Крыму: местные бьют тревогу

27 июля 2020, 21:57

По словам местных жителей расположенного в Байдарской долине села Павловка, так сильно водохранилище еще мелело.

Крым, вода
Местные называют обмеление "плохим знаком" / УНИАН

В районе Севастополя в аннексированном Крыму обмелело за последние полтора месяца Чернореченское водохранилище

По информации Крым.Реалии в водохранилище вода отступила от дамбы приблизительно на сто метров, а ее острова обнажились.

По словам местных жителей расположенного в Байдарской долине села Павловка, так сильно водохранилище еще мелело. Они так и говорят: "Так сильно водохранилище никогда не мелело".

Кроме того, сообщается, что полностью пересохли реки Бага, Арманка, Узунджа и мелкие притоки реки Черной.

Читайте такжеВернуть Крым силой: в США оценили последствия

Также стало известно, что на Тайганском водохранилище в Белогорском районе аннексированного Россией полуострова из-за сильного обмеления появились острова.

В соцсетях очевидцы разместили соответствующие фотографии с доказательствами. Отмечается, что с каждым днем обмеление водоема продолжается.

Как известно, вода с материковой части Украины обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива сельхозугодий. После аннексии Крыма Россией подача воды по каналу была прекращена.

Напомним, Министерство обороны РФ планирует построить временный трубопровод для обеспечения оккупированного россиянами Крыма пресной водой.

В марте 2020 года постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что до деоккупации Крыма восстановления водоснабжения на оккупированный полуостров не будет.

новости Крыма катастрофа новости Украины засуха
Сейчас вы просматриваете новость «Экологическая катастрофа в Крыму: местные бьют тревогу». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

22:00
Эксперт рассказала, как коронакризис ударит по населению Украины
21:57
Экологическая катастрофа в Крыму: местные бьют тревогу
21:41
Как стимулировать выработку гормона счастья: 6 натуральных способов
21:33
Коронавирус в Украине и мире 27 июля: за сутки заразились более 200 тысяч человек
21:09
"Всякое может казаться, если нюхать": Кива встрял в очередной скандал Видео
20:53
Вернуть Крым: Украина позвала Польшу в платформу по деоккупации полуострова Видео
20:40
Софи Тернер впервые стала мамой - назвали пол ребенка
20:36
Часть Киева погрузилась во тьму: в КГГА объяснили причину отсутствия света
20:34
В ВСУ создадут новый вид службы: кто попадет под призыв
20:30
Довод получил две даты выхода из-за карантина
20:08
Ведьмак: Происхождение крови - Netflix снимает еще один спин-офф сериала
20:07
Украинцы массово переходят на самогон: эксперт пояснил тенденцию
20:01
Цена в Бурштынском энергоострове значительно завышена: нардеп назвал причину
19:50
"Виноваты украинские активисты": одиозный Соловьев нашел "руку Киева" в протестах в Хабаровске
19:48
Не только Covid-19: на какую неизлечимую болезнь указывает слабое обоняние
19:40
В Киеве выключили свет в некоторых районах: на дорогах коллапс из-за неработающих светофоров
19:32
Не туда следуем: украинцы прошлись по ситуации в стране
19:09
Луческу остается в Динамо - Игорь Суркис Видео
18:36
"Почему ваш Царь с**бнул из страны": Федына призвала протестовать против "капитуляции" и получила в Сети Видео
18:30
Сериал Fake - дата выхода, актеры, саундтрек и сюжет Видео
18:23
Симптомы рака яичников: эти знаки символизируют о смертельной болезни
18:20
Боевики не сдержались и дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе Видео
17:49
Люцерна: преимущества для здоровья и побочные эффекты
17:45
Четыре тела в колодце: названа причина гибели харьковских коммунальщиков
17:39
"В глубоком кризисе": Галустян закрывает свои компании
17:21
В ВОЗ призвали страны не закрывать границы Видео
17:16
Мирча Луческу ушел из Динамо - румынские СМИ
17:04
"Шикарная": похудевшая Каменских в бикини впечатлила фигурой в Турции
17:01
От перегрева до теплового удара: как успеть распознать опасное состояние
16:57
В Минздраве объявили о реформе "скорой помощи": при каких условиях будут приезжать медики
16:45
В Болгарии продлили чрезвычайное положение из-за коронавируса Видео
16:33
На Ровенщине сержант ВСУ до смерти забил солдата-контрактника
16:11
"Деньги шальные": У Ротару рассказали о доходах певицы
16:03
"Почему я не снайпер, почему не стреляю": иерарх ПЦУ разругал Зеленского и призвал к свержению власти
16:02
В большинстве случаев украинцы чувствуют на себе последствия коррупции "наверху" - эксперт
15:58
Четыре трупа в колодце: в Харькове загадочно погибли коммунальщики
15:53
Похудение: как сбросить вес с помощью одной воды
15:46
Тотальное подорожание: в Украине резко подскочили цены на АЗС Видео
15:34
Мастер Шеф 2020 - новые судьи и все подробности юбилейного 10 сезона
15:25
На Вьетнам "напал" новый агрессивный коронавирус Видео
15:19
"Отрезать гениталии": Илон Маск ответил на угрозы Джонни Деппа и вызвал на бой
14:59
Песков рассказал, что Путин думает о разговоре с Зеленским Видео
14:57
"Страна третьего мира": Украине не светят отечественные тесты на COVID-19 - эксперт Видео
14:43
"Шутка года": Тимати ушел из Блэк Стар и готовит новый альбом
14:37
Тесты на Covid-19: врач пояснила, в чем подвох и главная опасность Видео
14:36
У Путина рассказали, может ли РФ стать гарантом перемирия на Донбассе
14:23
Коронавирус набирает обороты: в ВОЗ анонсировали чрезвычайные меры Видео
14:00
Империя добра наносит удар: почему США побили все горшки с Китаем и при чем тут Россия
13:46
Украинская армия как беззубый лев: что не так с перемирием на Донбассе мнение
13:44
Не готовы к ослаблению карантина: стали известны области-аутсайдеры Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять