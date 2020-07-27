Экологическая катастрофа в Крыму: местные бьют тревогу

Местные называют обмеление "плохим знаком" / УНИАН

В районе Севастополя в аннексированном Крыму обмелело за последние полтора месяца Чернореченское водохранилище

По информации Крым.Реалии в водохранилище вода отступила от дамбы приблизительно на сто метров, а ее острова обнажились.

По словам местных жителей расположенного в Байдарской долине села Павловка, так сильно водохранилище еще мелело. Они так и говорят: "Так сильно водохранилище никогда не мелело".

Кроме того, сообщается, что полностью пересохли реки Бага, Арманка, Узунджа и мелкие притоки реки Черной.

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Также стало известно, что на Тайганском водохранилище в Белогорском районе аннексированного Россией полуострова из-за сильного обмеления появились острова.

В соцсетях очевидцы разместили соответствующие фотографии с доказательствами. Отмечается, что с каждым днем обмеление водоема продолжается.

Как известно, вода с материковой части Украины обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива сельхозугодий. После аннексии Крыма Россией подача воды по каналу была прекращена.

Напомним, Министерство обороны РФ планирует построить временный трубопровод для обеспечения оккупированного россиянами Крыма пресной водой.

В марте 2020 года постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что до деоккупации Крыма восстановления водоснабжения на оккупированный полуостров не будет.