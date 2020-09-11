В Крыму потерпел фиаско фестиваль, сменивший КаZантип

Каzантип в Крыму провалился / Wikipedia

В Крыму силовики закрыли проект Z.City в селе Поповка, который проходил на локациях, созданных для фестиваля КаZантип до 2014 года.

"Фестиваль закрыт: мини-гостиница, танцпол и другие инфраструктурные объекты Z.City опечатаны приставами. Организаторы фестиваля уже оштрафованы на сумму около 0,5 млн рублей", - цитирует Интерфакс депутата Госдумы Руслана Бальбека.

Пророссийский политик утверждает, что более ста местных жителей регулярно жаловались на данное мероприятие в полицию. Люди в Поповке недовольны шумом, ограничением доступа к пляжу, взиманием платы за проход, грубостью охранников.

"Они единодушно выразили несогласие с проектом, который считают продолжением скандально известного КаZантипа, развращавшего молодежь", - заявил депутат.

Читайте такжеПодачу воды в Крыму начали жестко ограничиватьМестные чиновники начали оправдываться, что организаторы проекта Z.City официально не уведомляли о проведении фестиваля, по документам они лишь арендовали пляж. Этот договор через суд сейчас пытется аннулировать администрация Поповки.

"Муниципальный контроль за последнее время выезжал раз пять, полиция составила протоколов 30 о нарушении режима тишины", - добавил он.