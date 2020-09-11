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В Крыму потерпел фиаско фестиваль, сменивший КаZантип

11 сентября 2020, 21:48

Местные жители жаловались на мероприятие в правоохранительные органы.

Казантип, Каzантип
Каzантип в Крыму провалился / Wikipedia

В Крыму силовики закрыли проект Z.City в селе Поповка, который проходил на локациях, созданных для фестиваля КаZантип до 2014 года.

"Фестиваль закрыт: мини-гостиница, танцпол и другие инфраструктурные объекты Z.City опечатаны приставами. Организаторы фестиваля уже оштрафованы на сумму около 0,5 млн рублей", - цитирует Интерфакс депутата Госдумы Руслана Бальбека.

Пророссийский политик утверждает, что более ста местных жителей регулярно жаловались на данное мероприятие в полицию. Люди в Поповке недовольны шумом, ограничением доступа к пляжу, взиманием платы за проход, грубостью охранников.

"Они единодушно выразили несогласие с проектом, который считают продолжением скандально известного КаZантипа, развращавшего молодежь", - заявил депутат.

Читайте такжеПодачу воды в Крыму начали жестко ограничиватьМестные чиновники начали оправдываться, что организаторы проекта Z.City официально не уведомляли о проведении фестиваля, по документам они лишь арендовали пляж. Этот договор через суд сейчас пытется аннулировать администрация Поповки.

"Муниципальный контроль за последнее время выезжал раз пять, полиция составила протоколов 30 о нарушении режима тишины", - добавил он.

  • Бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил о том, что Москва готова заплатить за воду на полуостров. По его словам, Россия готова дать взятку в размере 1-2 миллиардов долларов чиновникам для обеспечения подачи воды в Крым.

  • Первый президент Украины, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что не исключает возобновления подачи пресной воды на территорию временно оккупированного Россией Крыма. По словам политика, такая возможность должна быть предусмотрена только для рядовых жителей полуострова в случае катастрофической потребности.

новости Крыма новости Украины фестиваль КаZантип
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