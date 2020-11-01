В Крыму случилась страшная авария

В Крыму произошло страшное ДТП / Скриншот с mchs.rk.gov.ru

В ночь на воскресенье, 1 ноября, в Красноперекопском районе захваченного Россией Крыма автомобиль Славута съехал с дороги Воинка – Красноармейское и опрокинулся в канал.

ДТП в Крыму произошло около 2 часов ночи – легковушка угодила в Северо-Крымский канал, есть две жертвы и пострадавшие, сообщили в так называемом "Министерстве чрезвычайных ситуаций" Крыма.

По его данным, людей вырезали из авто, пострадавшие получили многочисленные травмы и были госпитализированы.

"…В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека. К сожалению, два человека получили травмы не совместимые с жизнью…", – поделились в псевдоведомстве.