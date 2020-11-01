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В Крыму случилась страшная авария

1 ноября 2020, 16:07

В Северо-Крымский канал угодило авто, есть жертвы.

В Крыму произошло ужасное ДТП – ДТП Крым сегодня
В Крыму произошло страшное ДТП / Скриншот с mchs.rk.gov.ru

В ночь на воскресенье, 1 ноября, в Красноперекопском районе захваченного Россией Крыма автомобиль Славута съехал с дороги Воинка – Красноармейское и опрокинулся в канал.

ДТП в Крыму произошло около 2 часов ночи – легковушка угодила в Северо-Крымский канал, есть две жертвы и пострадавшие, сообщили в так называемом "Министерстве чрезвычайных ситуаций" Крыма.

По его данным, людей вырезали из авто, пострадавшие получили многочисленные травмы и были госпитализированы.

"…В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека. К сожалению, два человека получили травмы не совместимые с жизнью…", – поделились в псевдоведомстве.

  • Справка. РФ захватила украинский Крым в марте 2014 года. До захвата Россией полуостров получал воду с материковой части Украины по Северо-Крымскому каналу.
  • Украинское государство обеспечивало до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После того, как полуостров захватила РФ, Киев прекратил снабжать его водой и перекрыл Северо-Крымский канал. В Крыму начали высыхать водохранилища.
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