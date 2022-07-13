УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

В Мариуполе оккупанты перепутали дрон и Точку-У: сбили собственный беспилотник

13 июля 2022, 13:51

Оккупанты боятся, как огня, западных HIMARS. Боеприпасы могут долетать в глубокий тыл.

российские военные, Точка-У
Российские военные в панике перепутали собственный беспилотник и Точку-У / red-ptero.livejournal.com, npr.org

В Мариуполе российские оккупанты находятся в такой панике, что ошибочно сбили собственный беспилотник. Им показалось, что летит не дрон, а Точка У. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Оккупантам видимо стыдно за это и они всячески пытаются скрыть, что сбили свой беспилотник. Они в жесткой панике из-за HIMARS, боеприпасы от которого долетают даже в глубокий тыл.

"Страх вызван формированием складов БК в Кальмиусском районе и расстоянием менее 100 км от линии фронта к северо-востоку в направление Угледара. HIMARS не дает покоя даже там, где оккупанты считают глубокий тыл. И это абсолютно справедливое опасение", — подчеркнул Петр Андрющенко.

Читайте такжеВзрывы в Мариуполе: оккупанты подорвались на взрывчатке, которую установили ВСУ, есть погибшие

Ранее российский военный, который попал в плен, рассказал о том, как около 500 солдат пытались сбить беспилотник. Они думали, что это вражеский дрон и каждый всадил по нему целый магазин. Но позже оказалось, что оккупанты сбили собственный дорогой беспилотник.

Смотрите онлайн новости Донбасса

Другие новости:

война в Украине российское вторжение новости Донбасса Мариуполь
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:51

В Мариуполе оккупанты перепутали дрон и Точку-У: сбили собственный беспилотник

13:43

Как отстирать пятна от дезодоранта: 7 эффективных способов, которые не будут стоить вам ни копейки

13:30

"Арестуют и экстрадируют в Россию": на Максима Галкина завели уголовное дело

13:16

"Денацифицировался": ВСУ ликвидировали подполковника 4-й танковой Кантемировской дивизии армии РФВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 14 июля 2022: Скорпионам – денежная удача, Козерогам – поездка, Водолеям – исполнение мечтыВидео

Реклама
12:54

Армия Украины мощным ударом из HIMARS накрыла воинскую часть и склад войск РФ в Луганске – АрестовичВидео

12:43

Пекло отменяется: синоптики резко поменяли прогноз погоды на середину летаВидео

12:05

"Не стоит содрогаться от каждого заявления": президент Литвы ответил на угрозы РФ по КалининградуВидео

11:48

Перед смертью просил спасти кота: украинцы исполнили последнее желание военного с "Азовстали"Видео

11:45

Как одеваться после 45 лет, чтобы выглядеть моложе: простые трюки для шикарного результата

11:34

Лобода отреагировала на новость об отце ее младшей дочери

11:29

Превосходный и самый вкусный салат на зиму: быстрый рецепт консервацииВидео

11:17

ВСУ мощно бьют войска РФ из HIMARS и намерены освободить все захваченные земли Украины – ДаниловВидео

11:04

Крымский мост не будет единственной целью: генерал рассказал, что ВСУ разнесут вместе с эстакадой

10:59

Партизаны повесили "оккупанта" в Херсоне – показали захватчикам их будущееВидео

10:22

У Украины есть шанс войти в ЕС даже с оккупированными Россией территориями – КулебаВидео

10:10

Чтобы подобраться к Славянску и Краматорску, РФ будет штурмовать еще 2 города – разведка БританииВидео

10:06

"Нам осталось полгода": астролог рассказала, когда закончится война в Украине

09:44

Везли древесину, алкоголь и автозапчасти: Литва не пропустила фуры из РФ и Беларуси в КалининградВидео

09:31

Успение Пресвятой Богородицы 2022: дата, запреты и традиции дня

Реклама
09:24

Оккупанты на Херсонщине со всех ног бежали от ВСУ и бросили свою технику

09:21

Война затянется на 10-15 лет, если Украина в ближайшее время не вернет Херсон – политологВидео

09:03

Русским стыдно проигрывать украинцаммнение

08:50

СМИ сообщили о контузии главы Северной Осетии - его забросали гранатами партизаны на Запорожье

08:49

Кара с неба: саранча атаковала город РФ, из которого поднимаются самолеты для бомбардировки УкраиныВидео

08:44

Полнолуние в июле 2022: что нужно делать в этот день, чтобы уберечься от бед

08:26

Гороскоп на сегодня, 13 июля 2022: Овнам – испытание судьбы, Скорпионам – неприятности, Рыбам - деньгиВидео

08:07

Метки ведьмы: ТОП-8 признаков - как распознать невероятную силуВидео

08:06

Ад в Краматорске: рано утром в городе прозвучали мощные взрывы - первые подробностиВидео

08:01

У оккупантов паника: заявляют о массовом ударе ВСУ по воинской части ПВО возле ЛуганскаВидео

07:35

САУ Panzerhaubitzen 2000, танки Gepard, Stinger: в Германии опубликовали список оружия для Украины

07:07

Аналитики ISW назвали самые провальные направления для войск РФ в Украине

06:35

ВСУ ударили по складу боеприпасов и скоплению войск РФ на ХерсонщинеВидео

06:00

Если Украина вернет себе Херсон, боевые действия будут прекращены - Олег СоскинВидео

05:05

60 гривен за доллар: эксперт раскрыл катастрофический сценарий девальвацииВидео

04:54

Куда опасно прятаться во время воздушной тревоги: важные правила

04:30

План Путина – захват всего Донбасса, но ВСУ с HIMARS и M270 MLRS могут разбить мечты РФ – экспертВидео

03:46

Экзотическая красотка Белла Хадид снялась в нижнем белье в лучших традициях Victoria's Secret

03:33

Кофе и чай могут угробить ваше здоровье: что нужно знать любителям этих напитков

03:12

Как отстирать пятна от ягод: 7 эффективных способов, которые не оставят на ткани ни следа

Реклама
03:05

47-летняя Ева Лонгория показала, как загорает топлес на палубе роскошной яхты

02:40

В Украину налетят мощные и холодные проливные ливни: синоптики рассказали, когда ждать жарыВидео

02:31

"Сиди в Росcии и пой песенки": лидер Kozak System упрекнул Веру Брежневу в пиаре на войне в Украине

02:03

Пьяный ураган: Анастасия Волочкова танцами под блатные песни распугала посетителей ресторанаВидео

01:34

Как вырастить укроп без зонтиков - секрет опытных огородниковВидео

01:11

Надя Дорофеева в мужском костюме забыла надеть брюки

00:51

Приметы на 13 июля: что нельзя делать в Собор двенадцати апостолов и как привлечь удачуВидео

00:35

Жена Кличко показала свой роскошный дом в Германии

00:14

"Путинисту" Лепсу не дали визу в Великобританию

12 июля, вторник
23:58

Борется с тяжелой болезнью: стало известно, где скрывается от войны покоритель украинок Олег ВинникВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять