В Мариуполе оккупанты перепутали дрон и Точку-У: сбили собственный беспилотник

Российские военные в панике перепутали собственный беспилотник и Точку-У / red-ptero.livejournal.com, npr.org

В Мариуполе российские оккупанты находятся в такой панике, что ошибочно сбили собственный беспилотник. Им показалось, что летит не дрон, а Точка У. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Оккупантам видимо стыдно за это и они всячески пытаются скрыть, что сбили свой беспилотник. Они в жесткой панике из-за HIMARS, боеприпасы от которого долетают даже в глубокий тыл.

"Страх вызван формированием складов БК в Кальмиусском районе и расстоянием менее 100 км от линии фронта к северо-востоку в направление Угледара. HIMARS не дает покоя даже там, где оккупанты считают глубокий тыл. И это абсолютно справедливое опасение", — подчеркнул Петр Андрющенко.

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Ранее российский военный, который попал в плен, рассказал о том, как около 500 солдат пытались сбить беспилотник. Они думали, что это вражеский дрон и каждый всадил по нему целый магазин. Но позже оказалось, что оккупанты сбили собственный дорогой беспилотник.

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