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Около 500 оккупантов стреляли в беспилотник: оказалось, что сбили свой дрон

10 июля 2022, 19:27

Российский оккупант в плену рассказал, как около 500 солдат выстреляли все патроны из магазинов, чтобы сбить беспилотник.

пленный оккупант
Пленный оккупант рассказал, как 500 солдат РФ сбивали свой беспилотник / Скриншот, Reuters

Российские оккупанты увидели в небе беспилотник и так испугались, что начали стрелять сразу все. Только вот потом оказалось, что они сами же сбили свой дрон. Об этом рассказал пленный оккупант журналисту Владимиру Золкину.

"Один раз мы стреляли по беспилотнику. Сбили. Как оказалось, это свой был. Человек 500, наверное, стреляли. Крикнули: "воздух". Все вышли и начали стрелять по нему. - Все розрядились? - Да. Грубо говоря по БК потратили. - Орлан свой? - Нет, не Орлан, он больше был", - рассказал пленный оккупант.

Он также отметил, что кроме этого стрелял еще два раза, чтобы проверить клинит автомат или нет. Оккупант рассказал, что у него не было масла и чистить было также нечем.

Пленный утверждает, что некоторые задумывались написать рапорта.

"Мы когда в блиндаже сидели, когда артобстрел был, мы хотели вечером рапорта написать и уехать, но чуть-чуть не успели", - добавил оккупант.

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Ранее в Сети появилось смонтированная видеоистория одного из русских оккупантов, попавших в плен к украинцам ‒ лейтенанта Юрия Шалаева, выпускника Московского высшего командного училища, командира мотострелкового взвода 70-го гвардейского мотострелкового полка ‒ с дислокацией в городе Шали (Чечня).

Ролик изобилует сценами употребления им алкоголя, грубой матерщиной и прочими непристойностями. На последних кадрах видео заметно, как оккупант дрожит от страха, сидя в каком-то сарае, и тайком снимает идущих по полю украинских бойцов. В начале апреля Шалаев попал в плен ВСУ.

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