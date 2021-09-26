В Megogo оправдались за провал с трансляцией поединка Усик-Джошуа

В Украине возникли проблемы с просмотром боя Усик - Джошуа / Reuters

В компании Megogo, которая в Украине была транслятором боя Александра Усика с Энтони Джошуа, принесли извинения за проблемы с трансляцией поединка.

Как говорится в официальном сообщении Megogo спорт Україна, произошедшее является результатом технического сбоя.

Кроме того, в Megogo обещают вернуть средства тем, кто не смог посмотреть бокс вчера.

"От имени всей команды Медиасервиса MEGOGO приносим свои искренние извинения вам и части наших зрителей, у которых из-за технических сбоев возникли трудности при просмотре триумфального боя Александра Усика против Джошуа", - говорится в заявлении компании.

Там пояснили, что на одном из наших дата-центров произошел сбой, из-за чего у части зрителей возникли сложности с присоединением к трансляции.

"Стабилизировать ситуацию все же удалось, и это потребовало гораздо большего времени, чем мы рассчитывали. Сейчас мы исследуем точные причины. Со своей стороны мы вернем средства всем пользователям, у которых были проблемы с просмотром", - добавили в Megogo.