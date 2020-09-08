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В МИД объяснили, почему РФ отложила разговор Кулебы и Лаврова по Донбассу

8 сентября 2020, 07:31

Поручение переговорить с Сергеем Лавровым Дмитрию Кулебе дал президент Владимир Зеленский.

Кулеба
Кулеба отметил, что готов к разговору с Лавровым и ждет его / УНИАН

В связи с обострением ситуации на оккупированных территориях Донбасса министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Однако разговор до сих пор не состоялся.

Министерство иностранных дел России сообщило украинской стороне, что Лавров срочно отбыл в командировку в Сирию. Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV рассказал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

"Когда разговор вчера (6 сентября, - ред.) был инициирован, сначала реакция с российского МИДа была довольно оживленной, но сегодня утром (7 сентября, - ред.) мы получили сообщение, что министр Лавров срочно отбыл в командировку, и неизвестно, когда этот разговор состоится. Как выяснилось, он отбыл в Сирию", - рассказал он.

Министр отметил, что поручение переговорить с Лавровым ему дал именно президент.

"О чем говорить? Первый вопрос: как объясняет Российская Федерация то, что случилось? Второе: остается ли она приверженной режиму прекращения огня? И третье - обсудить подготовку к встрече министров иностранных дел нормандского формата, которая должна состояться сразу после встречи советников, в свете тех обстрелов, которые вчера состоялись", - сказал глава МИД Украины.

Дата разговора двух министров по поводу обострения ситуации на Донбассе пока неизвестна. При этом Кулеба отметил, что готов к разговору с Лавровым и ждет его.

Кулеба также добавил, что, когда на востоке убивают украинского солдата, то единственная сторона, с которой нужно говорить, - это Российская Федерация.

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Обострение на Донбассе - что было ранее:

  • В субботу, 5 сентября, главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил о намерении боевиков открыть огонь по украинским позициям под Горловкой. Свое заявление он мотивировал тем, что Украина якобы не выполнила договоренности и не зарыла траншеи.
  • Из-за данного заявления состоялось экстренное заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса. Глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что слова Пушилина означают намерение боевиков обострить ситуацию на Донбассе.
  • В воскресенье, 6 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе обострилась. Вооруженные формирования Российской Федерации нарушили перемирие, в результате чего погиб украинский военный, еще один - получил ранения.
  • Представитель Донецка от переселенцев в Трехсторонней контактной переговорной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе Сергей Гармаш заявил, что Россия спровоцировала срыв режима прекращения огня на Донбассе с целью повышения ставок перед проведением очередного этапа переговоров в рамках Нормандского формата.
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