В МИД объяснили, почему РФ отложила разговор Кулебы и Лаврова по Донбассу

Кулеба отметил, что готов к разговору с Лавровым и ждет его / УНИАН

В связи с обострением ситуации на оккупированных территориях Донбасса министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Однако разговор до сих пор не состоялся.

Министерство иностранных дел России сообщило украинской стороне, что Лавров срочно отбыл в командировку в Сирию. Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV рассказал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

"Когда разговор вчера (6 сентября, - ред.) был инициирован, сначала реакция с российского МИДа была довольно оживленной, но сегодня утром (7 сентября, - ред.) мы получили сообщение, что министр Лавров срочно отбыл в командировку, и неизвестно, когда этот разговор состоится. Как выяснилось, он отбыл в Сирию", - рассказал он.

Министр отметил, что поручение переговорить с Лавровым ему дал именно президент.

"О чем говорить? Первый вопрос: как объясняет Российская Федерация то, что случилось? Второе: остается ли она приверженной режиму прекращения огня? И третье - обсудить подготовку к встрече министров иностранных дел нормандского формата, которая должна состояться сразу после встречи советников, в свете тех обстрелов, которые вчера состоялись", - сказал глава МИД Украины.

Дата разговора двух министров по поводу обострения ситуации на Донбассе пока неизвестна. При этом Кулеба отметил, что готов к разговору с Лавровым и ждет его.

Кулеба также добавил, что, когда на востоке убивают украинского солдата, то единственная сторона, с которой нужно говорить, - это Российская Федерация.

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