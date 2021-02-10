В МИД отреагировали на секретные записи разведки Канады по сбитому самолету МАУ

Новые обстоятельства катастрофы МАУ в Иране / REUTERS

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что аудиозапись, которая якобы подтверждает умышленное сбитие самолета Международных авиалиний Украины в Тегеране, может быть приобщена к материалам расследования.

"Утром мы общались с руководителями органа досудебного расследования и прокуратурой Украины, которые на контакте с нашими иностранными партнерами. Они будут координировать усилия по исследованию этой записи, в частности установлению ее подлинности. Насколько мне известно, Офисом генпрокурора подготовлен соответствующий запрос о международной правовой помощи. У наших следователей и прокуроров есть достаточные знания и опыт работы с перехватами, случай MH-17 является красноречивым тому примером. Мы обязательно установим то, что произошло той ночью (под Тегераном - ред.)", - заявил заместитель главы МИД, передает Украина 24.

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По его словам, сейчас технические эксперты должны проверить, является ли запись настоящей. "Если будет установлена аутентичность этой записи, я убежден, что это будет приобщено к материалам уголовного расследования. Это еще один знак того, что мы должны абсолютно серьезно рассматривать все возможные версии. Последнее слово в этом деле скажет суд", - отметил Енин.

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