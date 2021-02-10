ГПУ объяснила Канаде, почему выгодно помогать Киеву в деле о катастрофе МАУ

Авиакатастрофа МАУ: Украина предложила помощь Канаде / Reuters

Украинская сторона направит Канаде запрос о правовой помощи по делу о катастрофе самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины") в Иране. Киев хочет заполучить скандальную запись с разговором высокопоставленных иранских чиновников, включая министра иностранных дел Ирана Джавад Зарифа.

На сайте Офиса генерального прокурора поясняется, что аудиозапись может содержать информацию, что Иран сбил самолет МАУ преднамеренно.

"Мы рассчитываем на получение аудиофайла, ведь процессы исследования записи и проведения фонетических экспертиз могут быть запущены параллельно: в Канаде и в Украине. А, следовательно, и следствие пойдет более оперативно", – заявил заместитель главы Офиса генпрокурора Гюндуз Мамедов.

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Катастрофа самолета МАУ в Иране