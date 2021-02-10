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ГПУ объяснила Канаде, почему выгодно помогать Киеву в деле о катастрофе МАУ

10 февраля 2021, 17:55
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Офис генерального прокурора намерен помочь канадским коллегам с расследованием дела о сбитом самолете МАУ вблизи Тегерана.

Авиакатастрофа МАУ - Украина предложила помощь Канаде
Авиакатастрофа МАУ: Украина предложила помощь Канаде / Reuters

Украинская сторона направит Канаде запрос о правовой помощи по делу о катастрофе самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины") в Иране. Киев хочет заполучить скандальную запись с разговором высокопоставленных иранских чиновников, включая министра иностранных дел Ирана Джавад Зарифа.

На сайте Офиса генерального прокурора поясняется, что аудиозапись может содержать информацию, что Иран сбил самолет МАУ преднамеренно.

"Мы рассчитываем на получение аудиофайла, ведь процессы исследования записи и проведения фонетических экспертиз могут быть запущены параллельно: в Канаде и в Украине. А, следовательно, и следствие пойдет более оперативно", – заявил заместитель главы Офиса генпрокурора Гюндуз Мамедов.

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Катастрофа самолета МАУ в Иране

  • Катастрофа авиалайнера Boeing 737 Международных авиалиний Украины случилась 8 января 2020 года. В результате трагедии погибли 176 человек. На борту самолета находились 11 украинцев, среди которых – 9 членов экипажа.
  • Президент Ирана Хасан Рухани через три дня признал, что самолет был сбит иранскими военными в результате "непреднамеренной человеческой ошибки". Глава государства пообещал привлечь к ответственности виновных в трагедии.
  • Позднее Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации.
  • 22 декабря Иран опубликовал отчет о причинах крушения Боинга МАУ. Копию отчета иранские чиновники уже передали официальным лицам всех стран, граждане которых погибли при крушении Боинга.
  • 30 декабря иранские СМИ сообщили о готовности Тегерана выплатить компенсации родственникам погибших в размере 150 тысяч долларов.
  • Президент Украины Владимир Зеленский 8 января заявил, что все виновные в преступлении будут наказаны, а родственникам погибших выплатят компенсацию.

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