Запрет на выезд украинцев за границу: в МИД дали разъяснение

В МИД рассказали о ситуации вокруг выезда украинцев за рубеж / ZN.UA

В Министерстве иностранных дел прокомментировали ситуацию вокруг ограничений на выезд граждан Украины за границу.

Как говорится в официальном разъяснении пресс-службы МИД, предоставляя разрешения авиапассажирам, МИД выполняет только функцию коммуникатора, пишет Европейская правда.

В украинском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что ограничение касается только пересечения границы в "закрытых" пунктах пересечения, прежде всего – в аэропортах.

"Действующим законодательством не установлено никаких дополнительных ограничений выезда граждан Украины за границу. В условиях противодействия распространению эпидемии коронавируса в Украине, правительство приняло решение о закрытии отдельных пунктов пропуска через государственную границу, в частности, для воздушного сообщения", - говорится в объяснении.

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Напомним, ранее посольство Великобритании сообщило о том, что Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИД.