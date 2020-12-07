В МИД Украины отреагировали на резолюцию ООН по Крыму

Кулеба отреагировал на резолюцию ООН по Крыму / УНИАН

В МИДе Украины поприветствовали принятие Генассамблеей ООН проекта усиленной резолюции Украины о российской милитаризации оккупированного Крыма.

Как пишет пресс-служба МИД, глава ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что обновленная резолюция является новым элементов растущего правового давления на Россию.

"Принятие резолюции свидетельствует о том, что милитаризация Крыма, которая осуществляется Россией как государством-оккупантом, остается в центре внимания международного сообщества, которое рассматривает превращение Крыма в огромную военную базу как прямую угрозу безопасности и стабильности в регионе", - заявил Кулеба.

По его словам, в резолюции осуждается российская оккупация Крыма и отмечается, что она представляет угрозу международной безопасности.

"Очень важно, что резолюция содержит ряд ключевых элементов. Резолюция призывает международное сообщество к консолидации усилий с целью деоккупации Крыма, в том числе в рамках Крымской платформы", - подчеркнул министр.

При этом Кулеба добавил, что в резолюции также отмечается, что российская оккупация наносит ущерб архитектуре безопасности и контроля над вооружениями.

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Также оккупация полуострова Россией нарушает стабильность международных режимов верификации и контроля над вооружениями. В частности, Договора об открытом небе, Договора об обычных вооруженных силах в Европе, Венского документа 2011 года о мерах доверия и безопасности.

Кроме того, установление Россией контроля над объектами для хранения ядерного оружия в Крыму может представлять угрозу региональной стабильности, отметил министр.

Он также добавил, что резолюция призывает Россию прекратить милитаризацию образования в Крыму - школьную военную подготовку крымских детей, целью которой провозглашается их будущая служба в вооруженных силах РФ.