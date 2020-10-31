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В МИД заявили об отсутствии гарантий в Будапештском меморандуме

31 октября 2020, 18:30

Дипломаты уверяют, что документ давал только заверения.

Кулеба
Кулеба пояснил принципы Будапештского меморандума / УНИАН

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Будапештский меморандум содержал заверения безопасности, а не гарантии, которые в данном контексте являются разными юридическими терминами.

"Есть важный вопрос гарантий безопасности для Украины. По состоянию на сейчас единственным документом, который, как считается, такие гарантии предоставлял, является Будапештский меморандум. Мы его взяли за точку отсчета. Но суровая правда международной политики заключается в том, что никаких гарантий нам Будапештский меморандум не предоставил", — сказал министр в интервью Новому времени.

Кулеба пояснил, почему президент Украины Владимир Зеленский вынес вопрос меморандума на всеукраинский опрос. Он пояснил, что в меморандуме есть заверения, но не гарантии, а это "два разных юридических термина".

"Был Будапештский меморандум, поэтому он был взят за точку отсчета. На самом деле вопрос (о меморандуме, включенный в опрос — прим. Ред.) гораздо шире, и это вопрос о гарантиях безопасности как таковых, то есть как наша страна строит систему своей безопасности. И из тех граждан, принявших участие в опросе, подавляющее большинство поддержало идею гарантий безопасности", — отметил Кулеба.

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