В Мининфраструктуры показали альтернативные маршруты с востока на запад Украины

Украинцам показали альтернативные маршруты с Востока на Запад Украины/ Мининфраструктуры

Пробки на основных магистралях страны создают проблему с проездом гуманитарного транспорта, а потому Министерство инфраструктуры рекомендует гражданам воспользоваться альтернативными маршрутами в направлении с Востока на Запад Украины.

Карты маршрутов опубликовала Facebook-страница Мининфраструктуры.

"Мы специально выбирали маршруты, где высокое качество дорожного покрытия; меньше блокпостов; меньше риска возникновения пробок из-за грузового транспорта", – говорится в сообщении.

В частности, в госучреждении предложили альтернативные маршруты проезда из столицы, Днепра, Полтавы и Николаева в западные регионы (и в обратном направлении) для эвакуационных рейсов собственным автомобильным транспортом.