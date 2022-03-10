УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Мининфраструктуры показали альтернативные маршруты с востока на запад Украины

10 марта 2022, 15:48

Ведомство призывает граждан пользоваться альтернативными маршрутами, чтобы разгрузить основные магистрали.

false
Украинцам показали альтернативные маршруты с Востока на Запад Украины/ Мининфраструктуры

Пробки на основных магистралях страны создают проблему с проездом гуманитарного транспорта, а потому Министерство инфраструктуры рекомендует гражданам воспользоваться альтернативными маршрутами в направлении с Востока на Запад Украины.

Карты маршрутов опубликовала Facebook-страница Мининфраструктуры.

"Мы специально выбирали маршруты, где высокое качество дорожного покрытия; меньше блокпостов; меньше риска возникновения пробок из-за грузового транспорта", – говорится в сообщении.

В частности, в госучреждении предложили альтернативные маршруты проезда из столицы, Днепра, Полтавы и Николаева в западные регионы (и в обратном направлении) для эвакуационных рейсов собственным автомобильным транспортом.

false
false
false
false
false
false

viber
война в Украине Мининфраструктуры эвакуция вторжение России новости Украины
Реклама
Популярное
Враг готовится наступать на Киев и Сумы, а в Херсон ввел Росгвардию: свежие данные от ГенштабаВраг готовится наступать на Киев и Сумы, а в Херсон ввел Росгвардию: свежие данные от Генштаба Приближающееся военное поражение Москвы: кто стоит за историческим решениемПриближающееся военное поражение Москвы: кто стоит за историческим решением Почему Путин постарается нанести максимальный урон в ближайшие дни-неделюПочему Путин постарается нанести максимальный урон в ближайшие дни-неделю Кончина уже близко: астролог рассказал, покончит ли президент РФ жизнь самоубийствомКончина уже близко: астролог рассказал, покончит ли президент РФ жизнь самоубийством Украина не будет бороться за заявку на вступление в НАТО: Арахамия назвал причинуУкраина не будет бороться за заявку на вступление в НАТО: Арахамия назвал причину

Последние новости

16:53

Униженная Россия: как страну, что мнит себя великой, покидают производители туалетной бумаги

16:51

Кадыров на поводке и Путин с бомбой: в ГПСУ высмеяли провальный блицкриг РФ в УкраинеВидео

16:30

Путин не доживет до конца этого года – ПономаревВидео

16:20

От пилота осталось мокрое место: ВСУ сбили еще один штурмовик РФ Су-25

16:13

Эвакуация по состоянию на первую половину дня 10 марта: из Изюма наконец вывезли 2000 человек

Реклама
15:58

"Лавров пришел говорить, а не решать": Кулеба о переговорах в ТурцииВидео

15:48

В Мининфраструктуры показали альтернативные маршруты с востока на запад Украины

15:30

Каждый второй киевлянин покинул столицу из-за войны – Кличко

15:17

Как победобесие, которое насаждалось в России, стало причиной войны в Украинемнение

15:03

Украину накрывает мощная магнитная буря: насколько растянется и как спастисьВидео

15:01

Украина отстроит все разбомбленные города, правительство уже создает проекты – ЗеленскийВидео

14:23

Ключ к победе Украины – не санкции: что приведет к краху Россиимнение

14:23

ВСУ накрыли артиллерией российскую колонну вместе с полковником Захаровым

14:17

Украина конфискует собственность пропагандистов РФ и связанных с ними лиц – ЗеленскийВидео

14:04

"Надеюсь, что министр Лавров услышал": Кулеба рассказал о главной подлости России

13:55

РФ должна вывести войска из ЧАЭС и ЗАЭС – это лучшее, что она может сделать – Кулеба

13:31

Граждане и бизнесмены Германии собрали более 100 млн евро и тонны гуманитарки для Украины, - Кличко

13:21

НАТО не готово защищать Украину и остановить войну – КулебаВидео

13:15

Почему США дадут Украине еще тысячи Джавелинов, но не 25 старых МИГ-29мнение

13:13

"У министра Лаврова есть его последний iPhone": Кулеба потроллил коллегу на фоне введения санкций против РФ

Реклама
13:12

Лавров признал, что Россия сознательно разбомбила роддом в МариуполеВидео

12:47

Окружить и взять Киев невозможно – Арестович

12:31

"Мы не нападали на Украину": Лавров изложил свою версию переговоров с Кулебой

12:12

Абрамович, Сечин и Дерипаска: Британия ввела санкции против самых богатых олигархов из РФ

12:03

Евросоюз не будет отправлять в Украину истребители, чтобы закрыть небо

11:59

Переговоры были сложными: Кулеба рассказал о результатах встречи с ЛавровымВидео

11:48

В РФ заговорили о встрече Зеленского и Путина: говорят, этот вопрос обсуждают главы МИД

11:40

Война России против Украины: большинство украинцев верят в победу в ближайшие недели

11:35

Война в Украине: в России вербуют частные охранные фирмы

11:27

Захватчики совершили новый авианалет на Мариуполь: есть жертвыФото

11:23

Почему через 7-10 дней Путина заставят сесть за стол переговоровмнение

10:59

Под Николаевом украинская авиация уничтожила часть танков и колонну снабжения оккупантов

10:49

Российские захватчики похитили депутата Запорожского областного совета

10:45

Плата за войну: каковы масштабы грядущего экономического обвала в России

10:29

Первая встреча в условиях войны: начались переговоры Кулебы и Лаврова в ТурцииВидео

10:25

Почему санкции не заставят Россию поспешно выйти из войны в Украинемнение

10:22

Эвакуация украинцев: по каким маршрутам будут вывозить людей 10 мартаВидео

10:21

Обстрел детской больницы в Мариуполе: погибли 3 человека, среди них один ребенок

10:09

В Минобороны Китая заявили, что не потерпят независимость Тайваня и готовы к жестким мерам

09:51

Воевал против России с 2014 года: в Изюме погиб легендарный боец Яшка Цыганков

Реклама
09:50

Украинские военные уничтожили вражеские танки в Броварах: техника пылает – видеоВидео

09:12

Пехоту уже никто не считает: ВСУ разбили технику врага в Мариуполе

09:11

ВСУ ювелирно уничтожили вражеские танки под Киевом: опубликовано видео

08:52

Психопат и нарцисс: психотерапевт назвала единственный способ остановить Путина

08:43

Пол-России принимает "груз 200" из Украины: куда свозят трупы оккупантов

08:31

Защитники Украины осуществили контратаку под Киевом – МВД

08:06

"НАТО должно просить нас о вступлении": Геращенко заявил о готовности Украины отказаться от Альянса

08:01

В США обнародовали свои данные о потерях России в Украине: число убитых оккупантов вдвое меньше

07:41

Россия должна развалиться на 10-15 государствмнение

07:34

У Путина признали, что убивают украинцев "вакуумными бомбами"

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять