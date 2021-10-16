В Минздраве назвали сроки запуска электронных рецептов

Ляшко высказался об электронных рецептах / УНИАН

Электронные рецепты для лекарств в Украине планируют запустить весной 2022 года, сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода.

"Мы уже перешли и на электронный больничный, и на электронный первый рецепт по инсулинам. Весной планируем запустить электронный рецепт на все лекарственные средства. Поэтому сегодня диджитализация в сфере здравоохранения состоялась, Интернет есть", - заявил Ляшко.

Министр также отметил, что ситуация с сетью в больницах не является идеальной, однако "уже на твердую четверку по Интернету".

В случае, если проблемы все же возникли, Ляшко рекомендовал обращаться на "горячую линию" Национальной службы здоровья Украины для оперативного решения вопросов.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро субботы, 16 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 12 983 жителей страны. В том числе заболели 1105 детей и 204 медработника.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1321), Харьковской (1293), Львовской (927), Запорожской (917) и Херсонской (831) областях.