В Минздраве объяснили, закроют ли метро на карантин выходного дня / УНИАН

Карантин выходного дня в Украине не будет предусматривать закрытие метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре.

Об этом интервью Украинскому радио рассказал министр здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. "В условиях карантина выходного дня пока что такой вопрос не рассматривается", ‒ заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

По словам Ляшко, карантин выходного дня на данный момент не будет предусматривать дополнительных ограничений в работе общественного транспорта.

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