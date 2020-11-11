В Минздраве объяснили, закроют ли метро на карантин выходного дня

Ситуацию с метрополитеном в условиях карантина выходного дня прокомментировал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Карантин выходного дня в Украине не будет предусматривать закрытие метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре.
Об этом интервью Украинскому радио рассказал министр здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. "В условиях карантина выходного дня пока что такой вопрос не рассматривается", ‒ заявил он в ответ на соответствующий вопрос.
По словам Ляшко, карантин выходного дня на данный момент не будет предусматривать дополнительных ограничений в работе общественного транспорта.
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Карантин выходного дня - что было ранее:
- В среду, 11 ноября, в Украине ввели карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно.
- С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.
- Рестораны, кафе и другие заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос.
Автор: Дмитрий Видоменко