В Николаеве высадился вражеский десант: в городе экстренно ввели комендантский час

По словам губернатора, вражеские самолеты летели со стороны Севастополя. Некоторых оккупантов уже "положили" украинские бойцы.
В Николаеве в районе Баловного высадился вражеский десант. Глава ОГА Виталий Ким призвал людей просят покинуть улицы и ввел комендантское время.
"Николаев. Высадка десанта в районе Баловного. 4 вертолета. Объявляю комендантское время! До следующих указаний. Все идем с улиц", - сказал он в Telegram.
По словам губернатора, вражеские самолеты летят со стороны Севастополя.
Позже Ким добавил, что в аэропорту прошла высадка российских оккупантов, а в Октябрьском наблюдение пока присутствие высадки не подтвердило. Он отдал приказ стрелять на поражение. Некоторых оккупантов уже "положили" украинские бойцы.
Также, по словам губернатора, продолжаются бои у Калиновки. Там разбили россиян, часть из них ушла назад в сторону Баштанки.
Напомним, российские оккупационные войска идут в сторону Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. В связи с наступлением, в городе объявили тревогу.
Мэр города Дмитрий Орлов сообщил, что захватчики подошли к Энергодару утром, 2 марта. Кроме того, они уже несколько раз пытались штурмовать Запорожскую АЭС.
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