В Обухове учеников вместо подготовки к ГИА заставляют танцевать с полотенцами

В Обухове репетируют танец с полотенцем

В Обухове школьников забирают прямо с уроков для того, чтобы репетировать "танец с полотенцами".

Родители сообщают о том, что это ученицы 9 класса, которым еще надо готовиться к Государственной итоговой аттестации (ГИА).

"Сегодня у учениц 9 класса школы №5, где учится моя дочь, вместо урока физики будет репетиция "танца с рушниками". На прошлой неделе, для таких репетиций уже были пропущены в четверг — урок украинского языка, а в пятницу — урок биологии", - написал один из возмущенных родителей девятиклассницы Богдан Я. в Facebook.

Если дети не участвуют в репетициях "танца с рушниками", учителя, по словам Богдана, требуют письменные объяснения от родителей.

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Поэтому он решил предоставить свое объяснение публично.

"Как отец, и участник образовательного процесса (согласно ст. 19 ЗУ "О среднем образовании"), я категорически против замены уроков на репетиции танцев. Понимаю, что такое не может происходить без решения администрации школы, указаний управления образования и руководителей городской власти. Похоже, у наших городских топ-чиновников появилась "великолепная" идея на день города Обухова 18 сентября в очередной раз побить рекорд "танца с рушниками", который только вот установили 23 августа", — пишет возмущенный отец.

Он лично обратился по этому поводу к городскому голове Александру Левченко, заместителю городского головы по гуманитарным вопросам Антонине Шевченко и руководителю городского управления образования Елене Коломиец. Мужчина отмечает, что недопустимо заставлять детей участвовать в этом массовом танцевальном флешмобе, и тем более пропускать для этого школьные уроки.

"Можете использовать для таких репетиций уроки физкультуры, но участие в танцы для детей должно быть добровольным", — отмечает Богдан.

Отец напомнил чиновникам об ответственности за незаконные действия.

Ранее Главред писал о том, что Кабмин внес некоторые изменения в карантинное постановление, ужесточив условие работы учебных заведений в "красной" зоне карантина. Ранее школам разрешалось работать в очном формате, если вакцинировано 80% персонала.

По новым правилам, школы, детские садики и вузы смогут работать не только дистанционно, если 100% персонала пройдет полный курс вакцинации. То есть работникам заведения нужно получить 2 прививки от коронавируса.