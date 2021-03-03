В Одессе мужчина выпрыгнул с 23-го этажа и чудом выжил

Авто сильно пострадало от удара / odesalive.com.ua

Утром в среду, 3 марта, в Одессе мужчина выпрыгнул из окна на 23-м этаже. Чудом он выжил, приземлившись на автомобиль, который стоял во дворе дома.

Инцидент произошел около 8:00 в жилом комплексе Альтаир, передает местное издание Odesa Live.

Мужчина упал на машину, зарегистрированную в другом регионе. Как видно на фото с места ЧП, авто сильно пострадало от удара. Кому принадлежит автомобиль, выясняют правоохранители.

odesalive.com.ua

На место происшествия приехала скорая помощь. Мужчину госпитализировали. Какие травмы получил пострадавший, не сообщается.

Напомним: