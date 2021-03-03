В Одессе мужчина выпрыгнул с 23-го этажа и чудом выжил

Потерпевший приземлился на автомобиль, который стоял во дворе. Что стало причиной отчаянного поступка мужчины, пока что неизвестно.
Утром в среду, 3 марта, в Одессе мужчина выпрыгнул из окна на 23-м этаже. Чудом он выжил, приземлившись на автомобиль, который стоял во дворе дома.
Инцидент произошел около 8:00 в жилом комплексе Альтаир, передает местное издание Odesa Live.
Мужчина упал на машину, зарегистрированную в другом регионе. Как видно на фото с места ЧП, авто сильно пострадало от удара. Кому принадлежит автомобиль, выясняют правоохранители.
На место происшествия приехала скорая помощь. Мужчину госпитализировали. Какие травмы получил пострадавший, не сообщается.
Напомним:
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Автор: Анна Багрий