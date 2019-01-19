В Киеве из окна высотки выпрыгнул мужчина: опубликованы фото, видео

Полицейская машина / "Информатор"

В столице Украины мужчина выпрыгнул из окна шестнадцатиэтажного дома, расположенного на улице Радужная.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Информатор".

Вызов на пульт дежурного к спасателям поступил около 17.35. Согласно предварительной версии событий, мужчина выпрыгнул с одного из окон шестнадцатиэтажного дома. Прибывшим на место медикам из бригады скорой помощи оставалось только констатировать смерть.

На вид мужчине от 35 до 40 лет. Что стало причиной его суицида, сейчас выясняется. Кроме того, правоохранители выясняют, с какого именно этажа выпрыгнул погибший. Они ведут опрос местных жителей и пытаются установить личность погибшего.

Напомним, ранее в Киеве из окна выбросилась 15-летняя девочка.